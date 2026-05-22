Sénégal: Kédougou - 1 500 kg de cyanure saisis par les Forces de sécurité

Kédougou — Une importante quantité de cyanure a été saisie lors d'une vaste opération de lutte contre les trafics illicites menée du 16 au 18 mai 2026 dans la région de Kédougou (sud-est) par la subdivision régionale des douanes, en collaboration avec le 34e Bataillon de l'infanterie de l'armée sénégalaise.

Cette mission conjointe de ratissage a permis la saisie d'une importante quantité de produits chimiques, de carburant et de marchandises destinés à l'exploitation aurifère illégale, a appris l'APS, jeudi, du chef service régional des douanes de Kédougou, le commandant Baye Diamé Diakhaté.

"Les agents ont saisi 30 sacs de cyanure, soit environ 1 500 kilogrammes, ainsi qu'une importante quantité de zinc, une dizaine de bouteilles d'acide et 245 bidons de carburant destinés à l'exportation frauduleuse et à l'exploitation minière illégale ainsi que plusieurs dizaines de motocyclettes", a-t-il indiqué.

Selon le commandant Diakhaté, cette opération visait à démanteler les réseaux d'approvisionnement des sites d'orpaillage clandestin particulièrement actifs dans les départements de Kédougou et Saraya.

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"Durant trois jours, les unités engagées ont parcouru plusieurs localités considérées comme des zones sensibles. Les interventions ont débuté sur l'axe Guémédji-Sambrambougou-Fadougou avant de se poursuivre vers Mandakholing et Tenkoto", a-t-il expliqué.

Le troisième jour, les opérations ont eu lieu à Douta et à Bantako, deux zones connues pour l'intensité des activités liées à l'exploitation aurifère irrégulière, a-t-il ajouté.

Le commandant Diakhaté a signalé que l'opération avait également permis de saisir 20 439 paquets de cigarettes et une dizaine de motocyclettes liées à ces activités de contrebande.

Il a souligné qu'il s'agissait d'un convoi de treize motos transportant des cigarettes de marque "Sir" en provenance de la Guinée.

"Suite à un renseignement, on a dépêché nos unités qui ont mis en place une embuscade pour les intercepter. Malheureusement, on n'a pu arrêter que cinq motos qui avaient 20 439 paquets de cigarettes. Toutes les cinq motos sont désormais immobilisées dans nos magasins ainsi qu'une dizaine de bouteilles d'acide", a-t-il expliqué.

Baye Diamé Diakhaté a salué le professionnalisme du 34e Bataillon d'infanterie de l'armée basé à Kédougou du commandant de la place d'arme en particulier.

"Nous luttons contre une contrebande très présente dans la région. Cette opération menée en collaboration avec l'armée nationale a démontré toute l'importance du travail conjoint de Forces de défense et de sécurité", a-t-il salué.

Il a annoncé que la subdivision des douanes de Kédougou va multiplier ces types d'interventions dans la région de Kédougou, en rapport avec les autres corps des forces de défense et de sécurité, afin de renforcer la lutte contre la criminalité transfrontalière.

"Au-delà de l'aspect sécuritaire, ces opérations visent également à réduire les risques environnementaux et sanitaires liés à l'utilisation illégale de substances chimiques dangereuses dans les sites d'orpaillage clandestin de la région de Kédougou", a-t-il assuré.