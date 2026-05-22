Sénégal: Saint-Louis - Plus de 12 000 moutons de la Mauritanie enregistrés au point de vente de Rao

Saint-Louis — Plus de 12 000 moutons ont été convoyés de la Mauritanie pour approvisionner le point de vente de Rao, dans la région de Saint-Louis (nord), a-t-on appris, jeudi, auprès du gouverneur de ladite région, Al Hassan Sall.

Le chef de l'exécutif régional a donné cette information en marge d'une visite au foirail de Rao, une localité de la commune de Gandon, dans le cadre du suivi des préparatifs de la Tabaski.

Selon lui, à une semaine de la fête, ce point de vente de Rao a enregistré plus de 12 000 têtes en provenance de la Mauritanie.

"Nous n'avons aucune inquiétude, le marché est déjà bien fourni et il continuera à l'être pour que chaque Sénégalais, particulièrement les Saint-louisiens, puisse avoir son mouton", a-t-il fait savoir.

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Il a par ailleurs assuré que toutes les mesures logistiques ont été prises pour que l'opération se déroule dans d'excellentes conditions.

Le président des éleveurs de Mauritanie, Habib Aïdara, a remercié le gouverneur de la région ainsi que ses collaborateurs pour la qualité de l'accueil et les dispositions pratiques mises en place pour leur séjour.

Il a indiqué que l'eau, l'électricité et la sécurité sont pleinement assurées sur ce point de vente.

À Rao, les prix des moutons oscillent généralement entre 80 000 et 175 000 francs CFA. En dehors de Saint-Louis, le foirail attire des clients venus de Tivaouane, Thiès et même Dakar.

Le préfet du département de Saint-Louis, Maurice Latyr Dione, le Directeur régional de l'élevage, Dr Mouhamed Moustapha Sarr, le Directeur régional du commerce, Dr Ousmane Diallo, ainsi que d'autres responsables ont accompagné le gouverneur lors de cette visite de terrain.

La Tabaski ou "l'Aïd el-Kébir", constitue la fête religieuse la plus importante au Sénégal, revêtant une dimension économique et sociale majeure. Elle sera célébrée les 27 et 28 mai.