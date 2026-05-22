Sénégal: Questions d'actualité - Des députés interpellent le gouvernement sur la lutte contre la vie chère et la réforme des subventions

Dakar — Les députés Adama Tamdigoro et Insa Danfa ont interpellé, vendredi, le gouvernement sur les stratégies envisagées pour lutter contre la spéculation, soutenir la production nationale et réformer progressivement les subventions à l'énergie.

Le député Adama Tamdigoro a demandé au gouvernement de présenter "les stratégies envisagées par le Sénégal dans la lutte contre la spéculation, le soutien à la production nationale et la baisse du coût de la vie".

Le député Insa Danfa a, pour sa part, insisté sur le contexte international marqué par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et leurs répercussions sur les finances publiques sénégalaises, notamment à travers les importantes subventions accordées au gaz, à l'électricité et aux carburants.

"Le gouvernement fait face à une forte pression liée aux subventions massives accordées au gaz, à l'électricité et aux carburants afin de préserver le pouvoir d'achat des Sénégalais", a-t-il souligné.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le parlementaire a interrogé l'exécutif sur "les moyens techniques et les mécanismes envisagés pour mener une réforme progressive et équitable des subventions", tout en demandant quelles aides pourraient être rationalisées, selon quels critères et avec quels dispositifs d'accompagnement social pour protéger les populations les plus vulnérables.

Ces échanges se sont déroulés dans le cadre de la séance de questions d'actualité au gouvernement, en présence du Premier ministre Ousmane Sonko et de plusieurs membres du gouvernement.

Le séance est présidée par le député Idrissa Diallo.