Sénégal: Ziguinchor - Incinération de plus de 11 tonnes de produits impropres à la consommation

Ziguinchor — La brigade régionale d'hygiène de Ziguinchor (sud) a procédé, jeudi, à Mamatoro, à la destruction de plus de 11 tonnes de produits impropres à la consommation humaine, d'une valeur estimée à 18 millions de francs CFA, a constaté l'APS.

Ces produits, composés de denrées avariées et périmées, ont été saisis par les services compétents au cours d'opérations menées durant l'année 2025.

La cérémonie a été présidée par l'adjoint au préfet de Ziguinchor, Modou Samb.

"Ces produits sont estimés à plus de 11 tonnes pour une valeur dépassant 18 millions de francs CFA ", a indiqué le chef de la brigade régionale d'hygiène de Ziguinchor, le capitaine Mbaye Leye.

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"Aujourd'hui, nous procédons à la destruction de produits périmés ou avariés qui ne sont plus aptes à la consommation humaine ", a-t-il fait observer, saluant une action jugée salutaire pour la protection de la santé publique.

Selon l'adjoint au préfet de Ziguinchor, Modou Samb, cette quantité importante renseigne sur l'ampleur de la présence de ces produits sur le marché local, constituant ainsi un véritable problème de santé publique.

Il a salué le travail des services d'hygiène, notamment le capitaine Leye, ainsi que l'ensemble des forces de sécurité et services techniques mobilisés, tout en insistant sur la nécessité de renforcer la collaboration avec les populations pour lutter contre ce phénomène.

L'adjoint au préfet a lancé un appel à la population pour une plus grande vigilance, rappelant que " la consommation de produits impropres à la consommation constitue un problème de santé publique ".

Il a invité les citoyens à vérifier systématiquement les dates de péremption et à dénoncer tout produit suspect auprès des services compétents.