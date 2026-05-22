Sénégal: Thiès - Le service du commerce salue l'apport des volontaires de la consommation

Thiès — Le chef du service régional du commerce de Thiès, Khadim Ndiaye salue l'apport des volontaires de la consommation dont le déploiement dans la région de Thiès a aidé à investir le commerce de détail, jusque-là "maillon faible" des services de commerce, en termes de disponibilité de "données fiables".

"L'État du Sénégal a procédé au recrutement de 1.000 volontaires de la consommation sur toute l'étendue du territoire national, et pour ce qui concerne la région de Thiès, 100 volontaires ont été déployés", a indiqué jeudi Khadim Ndiaye, dans un entretien avec l'APS.

Selon lui, les départements de Thiès et Mbour ont reçu chacun 40 volontaires et celui de Tivaouane 20.

Pour M. Ndiaye, le "maillon faible" des services de commerce était la disponibilité de données fiables au niveau du détail, "parce que, dit-il, les relevés ne concernaient que le stade gros et demi-gros. Maintenant, avec l'apport des volontaires, nous avons investi le secteur du détail", s'est réjoui le commissaire aux enquêtes économiques.

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Affectés à la régulation du marché intérieur, ces volontaires sont chargés de surveiller les prix homologués, de garantir la disponibilité des stocks et de contrôler la qualité des produits alimentaires, dans le cadre de la surveillance du marché, en prélude de la célébration de la Tabaski.

"Ces volontaires sont recrutés pour appuyer le ministère du Commerce dans l'accomplissement de ses missions qui se résument à la surveillance du marché, pour s'assurer de la disponibilité dans le temps et dans l'espace des produits de grande consommation", a-t-il ajouté.

Ces auxiliaires des services de commerce veillent aussi au respect des prix homologués par l'État du Sénégal, pour le bien-être des populations sénégalaises.

Leur déploiement a pour objectif de rendre effectifs les prix fixés, mais également d'appuyer les services du commerce dans leur mission de contrôle de la qualité des produits alimentaires et non-alimentaires.

Ils tâchent de "retirer des circuits de distribution, tout produit dont l'usage va être dangereux pour la santé des consommateurs", a poursuivi le responsable du service de commerce de Thiès.

"Depuis leur déploiement, nous avons commencé le recensement, à ce jour, de 4.927 boutiques de détails et d'autres types de boutiques", a rapporté Khadim Ndiaye.

"Pour ce qui concerne les quincailleries, nous en sommes à 500 et nous sommes en train de faire de même pour ce qui concerne le commerce de façon générale", a détaillé M. Ndiaye.

L'objectif, a-t-il expliqué, est de disposer d'une base de données fiable sur l'ensemble des activités des acteurs commerciaux.

"Indépendamment de cela, relève-t-il, ils [les volontaires] appuient les agents dans l'accomplissement de leur mission, par des activités de signalement. Ils mènent également des activités de sensibilisation auprès des populations et des personnes ressources".