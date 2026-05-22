Sénégal: Matam - L'UICN salue l''engagement très fort' de l'ensemble des parties prenantes au projet LOGMe 2

Matam — L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), par la voix de Youssouf Diédhiou, son Directeur Pays, a salué, jeudi, "l'engagement très fort" de l'ensemble des parties prenantes et l'accompagnement des autorités administratives, dans le cadre du déroulement, depuis près d'un an du projet LOGMe 2, dans le département de Ranérou et la commune de Ouro Sidy

"Nous avions procédé, en juillet 2025 au lancement du projet LOGMe 2. Et après une année de mise en oeuvre, nous avons jugé nécessaire de tenir un atelier pour partager avec les acteurs l'état de mise en oeuvre du projet. Nous avons constaté un engagement très fort de l'ensemble des parties prenantes et surtout de l'accompagnement des autorité administratives", a-t-il dit.

M. Diédhiou intervenait lors d'un atelier consacré à la revue annuelle du projet LOGMe 2, "paysages sahéliens, une terre d'opportunités".

Cet engagement augure des lendemains meilleurs pour la mise en oeuvre du projet, a-t-il signalé, soutenant que les "communautés sont très conscientes de l'importance que ce projet pourrait apporter en termes de restauration des terres dégradées".

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Une restauration, d'après lui, orientée dans la "production d'opportunités socio-économiques pour les communautés".

"Il nous faut seulement améliorer l'implication des jeunes et des femmes. Il nous reste des efforts à faire pour en engager le maximum. Nous pensons qu'avec l'accompagnement des services techniques, nous pourrons atteindre les objectifs du projet", a souligné le Directeur Pays de l'UICN.

Lancé l'année dernière dans la région de Matam, à travers un atelier et une activité de reboisement à Ouro Sidy, le projet LOGMe 2 concerne cinq pays, dont le Sénégal, qui a pour philosophie de "travailler dans les zones arides en essayant de les restaurer pour améliorer les conditions de vie des communautés.

Pour le déroulement du projet, l'UICN en a bénéficié le financement de la part de l'Italie à hauteur de 8 millions d'euros pour les cinq pays, soit 5 milliards 247 millions 656 mille francs CFA.