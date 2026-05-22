Madagascar: PFL - CFFA-Cosfa à rejouer sur terrain neutre

À l'issue d'une réunion entre le CFEM, le coordonnateur des arbitres et les représentants du CFFA et du Cosfa, il a été décidé que le quart de finale opposant les deux clubs sera rejoué le 3 juin.

Accord en commun au-delà du règlement. Les Play-offs sont sous haute tension. Une mesure exceptionnelle a été prise et le quart de finale entre le CFFA et le Cosfa se jouera finalement en match unique le 3 juin.

Le quart de finale aller de la Pure Play Football League entre les deux formations, prévu être repris avec les mêmes acteurs sur la feuille de match, hier au By Pass, n'a finalement pas eu lieu. La rencontre de dimanche entre ces équipes, au même stade, avait été interrompue à la 78e minute suite à un penalty accordé par l'arbitre au CFFA, mais la décision a été contestée par les Militaires. Les deux équipes étaient alors à égalité (2-2) au moment de l'interruption.

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La décision de rejouer le match hier avait été prise lors d'une réunion d'une commission composée du secrétaire général du Club de football élite de Madagascar (CFEM), du coordonnateur des arbitres de la fédération, du représentant du département de la compétition et des représentants des six clubs qualifiés aux play-offs, en l'absence des représentants du CFFA et du Cosfa.

Contestation

Les joueurs des deux équipes sont venus hier au By Pass pour reprendre le match à 10 heures, au moment de l'arrêt (78e). Après l'échauffement, le Cosfa a réaffirmé sa contestation de la transformation du penalty. Une réunion d'urgence a été inévitable.

Une concertation a alors eu lieu entre les entraîneurs des deux clubs, Franck Rajaonarisamba pour l'équipe d'Andoharanofitsy et Lalaina Ratsimanosika pour le Club omnisports des forces armées, les officiels du match, le chef du département des arbitres de la Fédération malgache de football, Nirianjanahary Raharijaona, et le secrétaire général du CFEM, instance organisatrice du championnat de Madagascar D1 élite, Stanislas Rakotomalala. À l'issue des échanges, il a été décidé de prendre une mesure exceptionnelle.

« Le quart de finale opposant le CFFA et le Cosfa sera rejoué le 3 juin sous format de rencontre unique au lieu d'aller-retour, sur un terrain neutre à l'Elgeco Plus Stadium au By Pass, sous réserve de disponibilité », a évoqué le SG du CFEM à la presse. En cas d'égalité après le temps réglementaire, les deux équipes procéderont à une prolongation de 15 minutes à deux reprises puis à la séance de tirs au but, si nécessaire. Le vainqueur à l'issue de cette rencontre unique validera son ticket pour les demi-finales des Play-offs de la PFL.

« Une nouvelle désignation des arbitres sera effectuée pour cette rencontre », a précisé le SG du CFEM. Les sanctions disciplinaires et techniques liées au match interrompu sont toutes annulées suite à l'accord commun entre les parties concernées. Le quart de finale entre les deux clubs, prévu dimanche à Betongolo, sera par conséquent annulé.