Afrique: Rugby à XV/Africa women's cup - Le pays veut limiter la casse contre l'Afrique du Sud

L'Africa Women's Cup 2026 démarre ce samedi au Kenya avec une entrée en matière particulièrement relevée pour les Ladies Makis. Opposées dès leur premier match à l'Afrique du Sud, les Malgaches affrontent la nation dominante du rugby féminin africain, invaincue dans la compétition depuis plusieurs années et habituée aux rendez-vous mondiaux.

Face aux multiples championnes d'Afrique, Madagascar abordera cette rencontre sans pression excessive, avec l'ambition de tenir le plus longtemps possible et de bousculer la machine sud-africaine. Depuis cinq ans, les Springbok Women règnent sans partage sur le rugby continental. Leur puissance physique, leur professionnalisation et leur expérience internationale leur ont permis d'accumuler les titres africains avec des victoires souvent larges. Elles constituent aujourd'hui la référence absolue du rugby féminin africain.

Pour Madagascar, ce premier rendez-vous ressemble davantage à un test grandeur nature qu'à un duel équilibré. Les Ladies Makis connaissent pourtant leurs adversaires. Lors de la précédente édition disputée à Antananarivo en 2025, elles avaient réussi à inscrire trois essais face aux Sud-Africaines et se sont inclinées sur le score de 17 à 61.

Stratégie pragmatique

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Malgré une lourde défaite, cette capacité à franchir la ligne adverse reste un motif d'encouragement rare contre une équipe habituée à étouffer ses opposantes. Le sélectionneur Maminarivo Andriamaro affiche d'ailleurs une approche réaliste avant ce premier choc. « Nous jouerons sans pression contre les Sud-Africaines, grandes favorites du tournoi. Les affronter lors du premier match présente un avantage à condition qu'il n'y ait pas de joueuses blessées dans nos rangs. Nous visons à limiter la casse et tentons de les bousculer quand l'occasion se présente », confie-t-il.

Pour les Malgaches, débuter la compétition face à la meilleure équipe du continent pourrait aussi permettre de se libérer mentalement avant des rencontres jugées plus abordables contre le Kenya, mercredi prochain, puis l'Ouganda le 31 mai. L'enjeu sera donc double : éviter une lourde correction face aux Sud-Africaines tout en conservant suffisamment de fraîcheur physique pour les deux autres rencontres. Dans un tournoi disputé sur un rythme soutenu, la gestion des blessures pourrait peser autant que le niveau technique.

Si les Ladies Makis parviennent à résister, à inscrire des points et à imposer des séquences offensives, elles pourraient transformer une mission annoncée impossible en véritable indicateur de progression. Face aux championnes africaines, chaque minute disputée avec intensité comptera comme une petite victoire.