Madagascar: Antananarivo - La CUA dégage les commerçants de rue

Hier, des marchandises appartenant à des marchands de friperie ont été saisies à la Petite Vitesse. Ces commerçants auraient continué à occuper les trottoirs malgré les consignes émises par les autorités, entraînant ainsi l'intervention des équipes de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA).

Sur place, plusieurs marchands ont exprimé leur mécontentement face à cette opération. « Nous comprenons qu'il faut libérer les trottoirs, mais nous n'avons pas d'autre endroit pour travailler », confie Sylvie, une vendeuse de friperie installée dans le secteur. «Les commerçants occupant les routes et les trottoirs, et qui gênent aussi bien les piétons que la circulation des véhicules, feront désormais l'objet d'une réorganisation», indique la Commune urbaine d'Antananarivo dans un communiqué publié avant-hier. Cette mesure vise à désengorger plusieurs axes très fréquentés de la capitale et à rétablir une meilleure circulation dans les zones commerciales.

Pour de nombreux usagers, l'occupation des trottoirs complique les déplacements. « La présence accrue des marchands de rue sur les trottoirs gêne la circulation », souligne Santatriniaina, un passant fréquent à Analakely.

Opération d'assainissement

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Lundi, le Président de la Délégation Spéciale de la CUA, Feno Ralambomanana, accompagné de son équipe, s'est rendu au marché de la Petite Vitesse. Cette visite avait pour objectif de constater la situation sur place et d'envisager des solutions afin de mieux organiser et améliorer le site, mais également dans le but de garantir un marché plus propre et mieux structuré, au bénéfice des commerçants comme des usagers.

Plusieurs secteurs sont concernés par cette opération d'assainissement, notamment Behoririka, Andravoahangy, Analakely, Petite Vitesse, Isotry et Ambodin'Isotry. Dans ces quartiers, les autorités procèdent progressivement au dégagement des trottoirs et des voies publiques occupés par des étals et diverses installations informelles.

Cette réorganisation vise également à améliorer les conditions de déplacement des piétons, souvent contraints de marcher sur la chaussée en raison de l'encombrement des trottoirs. Les embouteillages provoqués par l'occupation anarchique des rues figurent aussi parmi les problèmes ciblés par cette opération.

Les travaux de réorganisation se poursuivront progressivement dans les trente-neuf marchés répartis à travers les six arrondissements d'Antananarivo. Les autorités annoncent ainsi la poursuite des contrôles et des mesures d'assainissement dans les différentes zones commerciales de la capitale.