Afrique: CCI Ivato - Une quinzaine de pays attendus au salon ITM

L'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM) vise grand pour le salon International Tourism Fair Madagascar (ITM). Son directeur général, Barivelo Danny, annonce la présence de plusieurs opérateurs étrangers lors de cet événement.

« Il réunira au moins quinze nations. Il y aura des tour-opérateurs, des agences de voyages et des compagnies aériennes, ainsi que ce que nous indiquons en termes techniques Eductours. Ils sont autour d'une trentaine. Ils sont en provenance de France, de Malaisie et d'Europe de l'Est. Ce sera une occasion unique pour ces professionnels étrangers de nouer des partenariats stratégiques en B2B avec les opérateurs locaux », a-t-il déclaré lors de la cérémonie de signature de partenariats liée à l'événement, tenue hier au campus Yas Andraharo.

L'ONTM a indiqué que les Comores seront le pays invité d'honneur de cette édition. La 12e édition du salon ITM, combinée avec la 3e édition du salon International Handicraft Fair Madagascar (IHM), se déroulera du 11 au 14 juin 2026 au CCI Ivato. Quelque cent cinq stands seront installés pour l'événement. L'organisateur ambitionne d'accueillir au moins 30 000 visiteurs pendant ces quatre jours.