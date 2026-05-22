Madagascar: Enseigne - Cosmos ouvre un nouveau magasin

L'ouverture de son 21e magasin marque une nouvelle étape pour Cosmos. Hier, l'enseigne a inauguré son 9e point de vente à Antananarivo, situé à Andraharo. Grâce à son emplacement stratégique, ce nouveau magasin renforce davantage la proximité de la marque avec ses clients et confirme sa volonté d'accroître sa présence dans les zones urbaines à forte activité. Présente depuis plus de 10 ans, Cosmos est

pécialisée dans la vente d'électroménager, d'équipements audiovisuels ainsi que d'articles d'ameublement. Ce nouveau point de vente vise à mieux répondre aux besoins des habitants des environs, en leur permettant de réaliser des achats rapides et pratiques au quotidien.

Dans le cadre de sa politique axée sur la satisfaction et la valeur ajoutée pour ses clients, cette proximité permet également de proposer une large gamme de produits issus de différentes catégories, avec des marques authentiques et des garanties pouvant aller jusqu'à 2 ans. Connue pour son système de vente à crédit « Mirindra », l'enseigne entend aussi faciliter l'accès à ses produits tout en renforçant la confiance de sa clientèle. L'ouverture de ce magasin sera également marquée par trois jours de promotions exceptionnelles sur certains articles, avec des réductions allant jusqu'à 70 %, du 21 au 23 mai.