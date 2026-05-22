Madagascar: Évasion - Les vacanciers boudent la Pentecôte

22 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Le week-end prolongé de la Pentecôte s'annonce plus calme que les fêtes pascales. À quelques jours de cette période, des établissements hôteliers situés dans les destinations phares des tananariviens ont encore des chambres disponibles. « Notre taux d'occupation est actuellement de 50 %. Les clients ne commencent à faire leur réservation que maintenant, contrairement au week-end pascal, lors duquel nous avons affiché plein et les réservations ont été très en avance », raconte le gérant d'un hôtel à Ampefy. À Antsirabe également, l'affluence reste en deçà de celle observée à Pâques.

« Les réservations arrivent au compte-gouttes. Nous espérions une évolution d'ici le week-end », lance un hôtelier à Antsirabe.

Les longs week-ends sont traditionnellement l'occasion pour le secteur hôtelier de booster ses revenus. Pourtant, de nombreux tananariviens ont choisi de ne pas quitter la capitale, malgré un calendrier généreux offrant deux jours fériés : le lundi de Pentecôte et la fête musulmane du 27 mai. « Nous étions déjà allés à Antsirabe pour Pâques. Nous avions pensé y retourner, mais l'état de la route entre Ambatolampy et Antsirabe nous a découragés. Finalement, nous envisageons plutôt de faire un pique-nique aux alentours d'Antananarivo », confie Zoé, une mère de famille.

Très timides

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Bien qu'une légère amélioration commence à être observée sur les axes Antananarivo-Antsirabe et Toamasina-Foulpointe, la majeure partie de ces Routes nationales reste chaotique selon les usagers. « Il faut un véritable tout-terrain pour espérer rejoindre Foulpointe », déplore un habitué de la région. Sur place, un hôtelier confirme d'ailleurs que les réservations de chambres demeurent encore très timides, hier. Les professionnels du secteur espèrent que les travaux de réhabilitation seront entièrement achevés d'ici les grandes vacances pour booster la fréquentation touristique.

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