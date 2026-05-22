Madagascar: Handball/IHF Trophy - Le titre se joue entre le pays et la Réunion

Madagascar accueillera l'IHF Trophy de la zone 7 dans une semaine. Face aux Comores, à Mayotte et à La Réunion, les juniors et cadets Akio tenteront de gagner le titre à domicile.

Le handball malgache s'apprête à vivre une semaine importante. Du 27 au 31 mai au Palais des Sports de Mahamasina le tournoi qualificatif de l'IHF Trophy Zone 7 servira de gros test pour les Akio. Pour la deuxième fois en peu de temps, Madagascar sera l'hôte de la compétition réservée aux jeunes catégories et servant de porte d'entrée vers les échéances continentales africaines.

L'histoire récente des juniors malgaches dans ce tournoi montre pourtant une progression constante. En 2024, les Akio juniors avaient réalisé un parcours convaincant à Mahamasina. Solides tout au long de la compétition, ils avaient atteint la finale après avoir démontré une nette supériorité contre certaines formations de la région. Leur large victoire face aux Seychelles (42-14) reste l'un des succès les plus marquants enregistrés dans cette catégorie.

Portés par une génération ambitieuse, les Malgaches avaient finalement terminé à la deuxième place après une défaite en finale contre La Réunion sur le score de 24 à 30. Une médaille d'argent qui avait laissé un sentiment partagé entre satisfaction et regrets.

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Au fil des éditions, les jeunes handballeurs de la Grande Ile se sont forgé une réputation d'équipe combative dans la zone de l'océan Indien. Même si le palmarès reste encore modeste chez les juniors, Madagascar a régulièrement montré sa capacité à rivaliser avec les meilleures sélections régionales. Les performances des catégories cadettes, plusieurs fois récompensées, ont également renforcé les ambitions nationales.

Confirmer la progression

Sylvestre Tsiahoua, le directeur technique national de la fédération malagasy de handball fixe un objectif d'aller le plus loin possible : « Nous évoluons à domicile et l'objectif est de remporter au moins un titre sur les deux catégories. Ce sera difficile mais nos joueurs avec des entrainements intensifs ont les atouts à faire valoir ».

Cette édition 2026 représente davantage plus qu'un simple tournoi régional. Une qualification pour la phase continentale permettrait aux jeunes Malgaches de se mesurer à des nations africaines plus expérimentées et d'accélérer leur développement. Mais le défi s'annonce toutefois relevé. La Réunion parmi les viviers de la France dans son équipe nationale de handball demeure une référence dans la zone, tandis que les Comores et Mayotte progressent année après année.

Ce tournoi servira aussi d'indicateur sur l'état de santé du handball de formation à Madagascar. Une victoire confirmerait que la relève est prête. Et cinq jours de compétition pourraient suffire pour transformer les promesses accumulées ces dernières années en véritable consécration régionale.