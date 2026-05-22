Togo: Le FMI décaisse près de 111 milllions de dollars

Le Fonds Monétaire International (FMI) et le Togo ont conclu un accord sur les troisième et quatrième revues conjointes du programme de réformes économiques appuyé par la Facilité élargie de crédit (FEC).

Une fois approuvé par le conseil d'administration du Fonds, cet accord ouvrira au Togo l'accès à 110,8 millions de dollars, portant le total des décaissements à 302,2 millions de dollars depuis le début du programme.

Les résultats sont jugés « globalement satisfaisants » par les équipes du FMI. La quasi-totalité des critères de réalisation quantitatifs ont été atteints, et sept des huit repères structurels ont été respectés depuis la dernière revue, notamment les mesures de renforcement de la gestion des finances publiques, d'amélioration de la transparence budgétaire et de supervision des entreprises publiques.

Sur le plan macroéconomique, le tableau est encourageant : en 2025, le PIB réel a progressé d'environ 6%, soutenu par une forte activité dans les services, tandis que le déficit budgétaire a chuté à 3,2% du PIB, une performance solide dans un contexte mondial difficile.

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Le choc énergétique lié aux tensions au Moyen-Orient pèse sur l'exécution du budget 2026 et pourrait alimenter une hausse de l'inflation. Pour le FMI, l'équation est simple : maintenir la discipline budgétaire tout en protégeant les populations vulnérables, deux impératifs qu'il faudra concilier avec soin.

À moyen terme, les priorités restent la mobilisation des recettes, le renforcement du secteur bancaire, l'amélioration des performances des entreprises publiques, notamment dans l'énergie - et la poursuite des réformes de gouvernance et du climat des affaires.

L'objectif affiché : ramener le déficit à 3% du PIB d'ici à 2027 et garantir la viabilité de la dette sur le long terme.

Au-delà des chiffres, cet accord confirme la crédibilité du Togo auprès de la communauté financière internationale. Dans un environnement mondial marqué par l'incertitude géopolitique et les chocs externes, maintenir le cap des réformes, et obtenir la validation du FMI, est un signal fort envoyé aux investisseurs et aux partenaires de développement.