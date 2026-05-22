Sénégal: Ousmane Sonko se dit conscient des difficultés, appelle à une mobilisation collective

Dakar — Le Premier ministre Ousmane Sonko a reconnu, vendredi, que les difficultés auxquelles sont confrontés ses compatriotes, assurant que le gouvernement partage leurs préoccupations et travaille à atténuer les effets des chocs économiques sur leur vécu quotidien.

"Oui, les Sénégalais vivent des difficultés. Nous les vivons avec eux", a-t-il déclaré lors d'une plénière de l'Assemblée nationale portant sur des questions d'actualité au gouvernement.

Le Premier ministre a indiqué que l'État avait déjà pris plusieurs mesures pour atténuer l'impact des tensions économiques sur la vie des ménages.

"L'État est en train de prendre sur lui pour éviter de faire répercuter un certain nombre de chocs sur les populations. C'est déjà une partie des solutions", a-t-il soutenu.

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Évoquant le Plan de redressement économique et social lancé par les autorités, il a estimé que celui-ci vise à corriger des dysfonctionnements hérités du passé.

"Quand on parle de redressement, cela signifie qu'il faut corriger ce qui a été tordu", a relevé le chef du gouvernement.

Ousmane Sonko a également insisté sur la nécessité de lutter contre la corruption, les détournements de deniers publics et les inégalités sociales.

Selon lui, la reddition des comptes constitue une étape essentielle pour restaurer la justice sociale et dégager davantage de ressources au profit des populations.

Le Premier ministre a, par ailleurs, assuré que le gouvernement entend continuer à dire "la vérité aux Sénégalais, quelle que soit la situation".

Il a également appelé à l'unité et à la mobilisation collective pour faire face aux défis économiques et sociaux.

"L'appel que j'ai lancé aux Sénégalais est un appel à la mobilisation", a-t-il déclaré, invitant les citoyens à accompagner les réformes engagées par les autorités publiques.