Sénégal: Le chef de l'Etat a reçu les anciens ministres Amadou Kane et Abdoulaye Daouda Diallo

22 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par OID/AKS

Le président Bassirou Diomaye Faye a reçu, vendredi, les anciens ministres des Finances, Amadou Kane et Abdoulaye Daouda Diallo, dans le cadre des concertations qu'il a engagées avec les forces vives de la Nation, a-t-on appris des services de la présidence de la République.

"Au titre de la Journée nationale du dialogue, le Chef de l'État a reçu ce matin au Palais de la République MM. Amadou Kane et Abdoulaye Daouda Diallo, anciens ministres des Finances", rapporte la présidence sénégalaise sur le réseau social X.

Elle précise que "les échanges ont porté sur la situation financière du pays, dans un contexte mondial exigeant".

Le chef de l'Etat a reçu, jeudi, les anciens Premiers ministres Cheikh Hadjibou Soumaré, Abdoul Mbaye, Aminata Touré, Amadou Ba, Me Sidiki Kaba et Mamadou Lamine Loum.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.