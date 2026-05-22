Sénégal: Le chef de l'Etat a reçu les anciens ministres Amadou Kane et Abdoulaye Daouda Diallo

Le président Bassirou Diomaye Faye a reçu, vendredi, les anciens ministres des Finances, Amadou Kane et Abdoulaye Daouda Diallo, dans le cadre des concertations qu'il a engagées avec les forces vives de la Nation, a-t-on appris des services de la présidence de la République.

"Au titre de la Journée nationale du dialogue, le Chef de l'État a reçu ce matin au Palais de la République MM. Amadou Kane et Abdoulaye Daouda Diallo, anciens ministres des Finances", rapporte la présidence sénégalaise sur le réseau social X.

Elle précise que "les échanges ont porté sur la situation financière du pays, dans un contexte mondial exigeant".

Le chef de l'Etat a reçu, jeudi, les anciens Premiers ministres Cheikh Hadjibou Soumaré, Abdoul Mbaye, Aminata Touré, Amadou Ba, Me Sidiki Kaba et Mamadou Lamine Loum.