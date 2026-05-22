Afrique: La Journée de l'Afrique 2026 sous le signe de la mémoire et des réparations

Dakar — L'organisation philanthropique Open Society Fondations organise, samedi, à Dakar, la célébration de la Journée de l'Afrique, commémorant la création de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), l'ancêtre de l'Union Africaine (UA), en 1963, sous la forme d'un dialogue panafricain, a-t-on appris des organisateurs.

Cet évènement est placée sous le signe de la "mémoire' et des "réparations" liées à l'esclavage et la colonisation, souligne la même source.

"La journée de l'Afrique est un appel clair à l'action qui va réunir des parlementaires et décideurs politiques, des organisations de la société civile, des représentants de la diaspora, des enseignants, des chercheurs, des artistes", lit-on notamment dans un communiqué transmis à l'APS.

Cette journée officiellement instituée pour le 25 mai de chaque année est placée sous le thème "Décennie de l'Union africaine sur les réparations liées à l'esclavage et la colonisation".

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L'un des objectifs, selon Désiré Assogbavi cité dans le communiqué, est d'explorer les différentes dimensions des réparations tels que la reconnaissance, la justice financière et économique, la dette et la réforme du système financier international, la restitution des biens culturels africains.

Des panels, dont un portant sur le thème "Devoir de mémoire, justice et réparations. Bâtir un avenir juste pour l'Afrique", sont au programme de cette journée qui se tiendra à la Maison de la presse.

Ce débat est organisé en partenariat avec les groupes de réflexion AfrikaJom Center, TrustAfrica et la Jeune chambre internationale - section Sénégal (JCI Sénégal).