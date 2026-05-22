Sénégal: La loi sur les actes contre nature 'sera appliquée sans faiblesse', promet Ousmane Sonko

Dakar — La nouvelle loi durcissant la répression des actes contre-nature dans le Code pénal sénégalais sera appliquée "de manière impartiale et sans faiblesse", a déclaré, vendredi, le Premier ministre, Ousmane Sonko, en dépit des critiques et protestations venues de l'étranger.

"La loi, par essence, est impersonnelle. Une fois qu'elle est votée, quiconque est concerné par cette loi, y sera soumis sans faiblesse", a dit le chef du gouvernement devant les députés lors de la séance de questions d'actualité au gouvernement.

Selon lui, toute personne mise en cause, quelque soit son statut, "députés, ministres, présidents, enfants, amis", se verra appliquer cette disposition législative nouvellement entrée en vigueur.

Ousmane Sonko a soutenu que le principal enjeu réside désormais dans l'application effective de la loi.

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"Même si certains ne l'ont pas votée, chacun doit savoir qu'une loi adoptée doit être respectée", a-t-il indiqué, dénonçant par ailleurs des pressions qui auraient conduit, selon lui, à l'abandon de certaines procédures judiciaires dans le passé.

Il a également réagi aux critiques formulées à l'étranger contre la nouvelle loi, particulièrement en France, estimant que le Sénégal n'avait "pas de leçons à recevoir" en matière de souveraineté législative et de choix de société.

"Le peuple sénégalais est souverain. Dans sa grande majorité, il ne veut pas de certaines pratiques au Sénégal", a-t-il déclaré, ajoutant que cette loi vise notamment à "protéger la société" et à lutter contre la propagation du VIH.

Le chef du gouvernement a assuré qu'aucun "moratoire" ne serait envisagé après la promulgation du texte. "Cette loi sera appliquée", a-t-il martelé.

Selon Ousmane Sonko, une partie des critiques émane d"'une minorité influente en Occident" cherchant, dit-il, à imposer sa vision au reste du monde, tandis que de nombreux pays d'Asie, du monde arabe et d'Afrique partageraient une approche différente sur cette question.

Le président de la République a promulgué la loi n°2026-08 du 27 mars 2026 portant modification de l'article l'article 319 de la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 du code pénal, allant dans le sens de durcir les sanctions contre les "actes contre nature".

Cette loi publiée dans le journal officiel du 30 mars 2026 précise la définition des actes contre nature, durcit les peines et intègre l'apologie et le financement de tels actes.

"Constitue un acte contre nature tout acte sexuel ou à caractère sexuel entre deux personnes de même sexe", renseigne la même source.

Est également qualifié d'acte contre nature "tout acte sexuel ou à caractère sexuel commis par une personne de l'un ou l'autre sexe sur un cadavre humain ou sur un animal", souligne le texte.

Poursuivant, il indique que toute "personne qui aura commis un acte cotre nature sera puni d'un emprisonnement de 05 à 10 ans et d'une amende de 2 000 000 à 10 000 000 francs CFA, sans préjudice des peines prévues en cas de viol ou de pédophilie".

"Constitue l'apologie d'un acte contre nature, toute représentation publique, par la parole, l'écrit, l'image le geste, le son ou par tout autre procédé quelconque, tendant à promouvoir l'homosexualité, la bisexualité, la transexualité, la zoophilie, la nécrophilie ou toute autre pratique assimilée", ajoute la même source.

Cette promulgation marque l'aboutissement d'un long débat autour de la question de l'homosexualité, dans un contexte tendu où la justice sénégalaise a récemment multiplié les arrestations de présumés homosexuels, dont plusieurs sont également soupçonnés de transmission volontaire du VIH/sida, entre autres infractions.

Le vote de la loi intervient dans un contexte marqué par une vague d'arrestations de personnes accusées de transmission volontaire du VIH et d'actes dits "contre nature".