Sénégal: Caravane de l'orientation - La forte mobilisation des acteurs de Ziguinchor saluée

Ziguinchor — Le directeur général de l'Enseignement supérieur, Abdoul Aziz Diouf, a salué, vendredi, à Ziguinchor (sud), la forte mobilisation enregistrée lors de l'étape régionale de la caravane de l'orientation, une initiative visant à permettre aux élèves d'avoir "accès à une meilleure information" sur les offres de formation dans l'enseignement supérieur public et privé.

"L'intention ou la finalité est de créer une rencontre entre les candidats à l'examen du baccalauréat de 2026 et les institutions universitaires, plus précisément les établissements publics et privés d'enseignement supérieur", a-t-il déclaré à l'occasion d'une rencontre tenue à la place Bambaya de Ziguinchor, en présence d'autorités administratives, d'acteurs académiques et de partenaires institutionnels.

Au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Daouda Ngom, M. Diouf a adressé ses remerciements au comité local d'organisation, aux établissements publics et privés d'enseignement supérieur, ainsi qu'aux ministères de l'Education nationale et de la Formation professionnelle pour leur accompagnement dans la réussite de cette activité.

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Le directeur général de l'Enseignement supérieur a expliqué que cette caravane permettra aux élèves de mieux comprendre les procédures administratives liées à leur future orientation universitaire, notamment les inscriptions sur la plateforme numérique Campusen.

"Malgré leurs grandes compétences, certains élèves n'ont pas toujours accès aux bonnes informations devant déterminer leur orientation future", a-t-il relevé.

Selon lui, la forte présence des élèves, des parents d'élèves, des proviseurs de lycées et d'une dizaine d'établissements scolaires de la région traduit l'intérêt accordé à cette initiative.

"Ce que cette caravane permet, c'est de créer une correspondance entre les élèves et les offres de formation", a-t-il insisté, se réjouissant de "la réussite" de l'étape de Ziguinchor.

Le préfet du département de Ziguinchor, Latyr Ndiaye, a salué, pour sa part, "une très belle initiative" qui met en lumière "tout le travail qui est en train d'être fait" dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle.

Il a souligné les progrès enregistrés dans la diversification des offres de formation, la digitalisation des procédures administratives et la territorialisation des structures universitaires à travers les universités régionales, les ISEP (Institut supérieur d'enseignement professionnel) et l'Université virtuelle du Sénégal.

"Le déficit de communication fait que beaucoup d'élèves restent encore dans le système classique avec des filières qui posent parfois des problèmes d'insertion professionnelle", a déclaré le chef de l'exécutif départemental.

Il a ainsi plaidé pour un renforcement de la collaboration entre le ministère de l'Education nationale et celui de l'Enseignement supérieur, afin de permettre à davantage d'élèves de participer à cette caravane d'orientation organisée du 19 mai au 15 juin 2026 dans plusieurs régions du Sénégal.

Une dizaine d'établissements scolaires de l'académie de Ziguinchor ont pris d'assaut les nombreux stands installés à la Place Bambaya, à l'occasion de cette caravane d'orientation.