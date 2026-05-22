Sénégal: Hajj - Les autorités saoudiennes scrutent de près les dispositifs sécuritaires (Agence)

Le ministre saoudien de l'Intérieur et président de la Commission suprême du Hajj, Son Altesse Royale le Prince Abdulaziz bin Saud bin Naif bin Abdulaziz, a passé en revue l'état de préparation des Forces de sécurité pour la mise en oeuvre des plans opérationnels et organisationnels du pèlerinage aux Lieux saints de l'islam.

L'Agence de presse saoudienne (SPA) rapporte, ce vendredi, que le ministre saoudien de l'Intérieur a participé à La Mecque à la cérémonie annuelle organisée par les forces participantes au Hajj de l'année 1447 de l'hégire correspondant à l'année 2026.

Devant l'officiel saoudien, le directeur de la Sécurité publique et président de la Commission sécuritaire du Hajj, le lieutenant-général Mohammed Al-Bassami, a déclaré que toutes les ressources ont été mobilisées pour servir les pèlerins, ce qui fait de l'Arabie saoudite "un modèle mondial avancé" dans la gestion des foules.

Le but est d'atteindre les plus hauts niveaux d'organisation et de fluidité, permettant aux pèlerins d'accomplir leurs rites en sécurité et en toute sérénité.

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Mohammed Al-Bassami a expliqué que les Forces de sécurité du Hajj ont mis en place des plans sécuritaires et préventifs intégrés. L'objectif est de garantir la sécurité des pèlerins à La Mecque, dans les Lieux Saints et à Médine, ainsi que le long de tous les itinéraires empruntés par les pèlerins.

De son côté, le Prince Abdulaziz bin Saud bin Naif bin Abdulaziz, ministre saoudien de l'Intérieur et président du Comité suprême du Hajj, passé en revue l'état de préparation de plusieurs projets de développement ainsi que des installations sanitaires et de services dans les Lieux Saints.

A l'hôpital "Mina Urgence 2", le ministre de l'Intérieur a pris connaissance des services sanitaires, médicaux et ambulanciers fournis aux pèlerins, ainsi que des mécanismes de prise en charge des cas, du traitement des signalements et des situations critiques, en plus de la capacité opérationnelle de l'hôpital et des services thérapeutiques et préventifs proposés aux pèlerins.

La SPA rapporte qu'il a également écouté une présentation sur le niveau d'intégration entre les équipes médicales, les services ambulanciers et les services de soutien, ainsi que sur le rôle des systèmes technologiques et des équipements modernes dans l'amélioration de la rapidité d'intervention et de l'efficacité des soins de santé pendant la saison du Hajj, en plus du relèvement de la capacité opérationnelle de l'hôpital à 100 %.

À Muzdalifah, le ministre de l'Intérieur a suivi les services fournis dans le cadre du projet "Masar Al-Machaer", visant à réduire le stress thermique et physique et à améliorer le confort et les déplacements des pèlerins lors de l'accomplissement des rites, ainsi qu'à développer les infrastructures et les services dans les Lieux Saints.

Il a également pris connaissance des équipements destinés aux zones de repos des pèlerins, comprenant des ombrières, des espaces verts, des points d'eau potable et des mâts d'éclairage, ainsi que des solutions organisationnelles visant à fluidifier les mouvements des foules et à réduire la congestion.

À Arafat, le ministre de l'Intérieur a inspecté les dispositions organisationnelles et de services mises en place sur les esplanades de la mosquée Namira, ainsi que les plans de gestion des foules, d'organisation des déplacements des piétons et de fourniture des services aux pèlerins pendant les prières d'Al-Dohr et d'Al-Asr.

Il a également visité le Jabel Al-Rahmah, où il a pris connaissance des préparatifs sécuritaires, organisationnels et de services visant à préserver la sécurité des pèlerins pendant le jour d'Arafat, ainsi que des plans de sécurité du Hajj dans les Lieux Saints et des mécanismes de coordination entre les autorités sécuritaires, sanitaires et de services.

L'agence de presse saoudienne signale qu'à la fin de sa tournée, le ministre de l'Intérieur a souligné l'importance de l'intégration entre les différentes autorités participantes, de l'intensification des efforts de terrain et de la poursuite du développement des services fournis aux pèlerins, conformément aux directives de la direction avisée visant à servir les pèlerins et à renforcer les niveaux de sécurité et de confort durant la saison du Hajj.