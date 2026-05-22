Sénégal: Le FSDT veut appeler à une grève générale le 25 juin

Dakar — Le Front syndical pour la défense du travail (FSDT) a annoncé son intention d'observer une grève générale le 25 juin 2026 et d'organiser un sit-in devant l'Assemblée nationale, pour protester contre ce qu'il qualifie de "rupture de confiance majeure" avec le gouvernement.

Réunie jeudi dans la capitale sénégalaise, la Conférence des secrétaires généraux de ce front a élaboré ce "plan de riposte", accusant l'exécutif d'avoir "violé ses engagements" et "saboté le dialogue social".

Les syndicats contestent le dépôt unilatéral à l'Assemblée nationale des projets de loi portant sur le Code du travail et le Code de la sécurité sociale.

Outre ces projets de loi, le FSDT a exprimé sa déception face aux réponses jugées "insuffisantes" du président de la République lors de la remise traditionnelle du cahier des doléances des organisations syndicales, qui a lieu le 1er mai de chaque année.

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Plusieurs points du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable (PNSS-CID), signé entre l'Etat, les syndicats et le patronat, le 1er mai 2025, sont restées, selon le FSDT, "lettre morte". Il s'agit notamment de la réintégration des travailleurs "licenciés abusivement" et de l'extension de l'indemnité de logement aux contractuels du secteur de la santé.

Pour mettre en oeuvre sa riposte, le front syndical a prévu un plan d'action graduel tout au long du mois de juin.

La mobilisation débutera par la convocation d'un comité technique élargi, le 5 juin, suivie d'une assemblée générale des délégués de base, le 15 juin, parallèlement à des tournées de sensibilisation dans les régions.

Le mouvement prévient qu"'aucune paix sociale durable ne se construira sur le mépris des représentants des travailleurs".