Sénégal: Bakary Sarr présente la diversité culturelle sénégalaise comme un véritable trésor civilisationnel

Dakar — Le secrétaire d'État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr, a présenté la diversité culturelle sénégalaise comme un véritable trésor civilisationnel et un levier stratégique de souveraineté, d'emploi et de développement.

"La diversité culturelle sénégalaise constitue un véritable trésor civilisationnel. Elle est notre identité profonde, notre puissance douce et un levier stratégique pour la souveraineté nationale, le tourisme culturel, l'économie créative, l'emploi des jeunes et la diplomatie culturelle", a-t-il déclaré.

Le secrétaire d'État à la Culture s'exprimait, jeudi, à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. L'évènement était axé sur le thème "Patrimoines culturels et souveraineté : rôle des acteurs socioculturels dans la transmission des savoirs et du consommer local".

Cette rencontre organisée par le réseau des acteurs socioculturels du Sénégal a enregistré la participation de plusieurs communautés ethniques du Sénégal et des personnalités politiques et culturelles.

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Selon le ministre, le thème de cette édition, invite à "réhabiliter les savoirs traditionnels, les langues, la gastronomie, les arts et les modes de transmission communautaires du Sénégal", ajoutant qu'il appelle également à bâtir une "souveraineté culturelle africaine forte, ouverte au monde mais enracinée dans ses valeurs".

Dans un contexte souvent marqué par des contraintes de moyens, a-t-il poursuivi, le Réseau a su "fédérer les communautés, préserver les savoirs endogènes, promouvoir les langues nationales, transmettre les traditions, valoriser les patrimoines matériels et immatériels et renforcer le dialogue interculturel au Sénégal".

Il a toutefois invité les Africains à protéger leur mémoire culturelle dans le monde numérique, lequel constitue "un impératif de dignité, de souveraineté et d'avenir".

"Notre conviction est claire, la révolution numérique ne doit pas effacer nos cultures ; elle doit au contraire devenir un puissant outil de sauvegarde, de transmission et de rayonnement de nos patrimoines", a soutenu Bakary Sarr.

De son côté, le président du Réseau des acteurs socioculturels du Sénégal, Mahtar Ndiaye, a expliqué que leur motivation pour la préservation des patrimoines se justifie par "la disparition de mets traditionnels et la perte d'espaces d'éducation traditionnels", mais aussi par "le recul des langues nationales, surtout chez les jeunes".

Il a également souligné "la nécessité de renforcer la politique du patrimoine et de l'étendre sur l'espace territorial national".