Sénégal: Abdourahmane Diouf annonce un programme d'embellissement et de reverdissement du territoire national

Dakar — Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a annoncé le lancement d'un programme d'embellissement et de reverdissement du territoire national en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de 2026, qui aura lieu du 31 octobre 2026 au 13 novembre 2026, et du Congrès mondial sur les Aires marines protégées "Impact 6", prévu en mars 2027 au Sénégal.

"Nous voulons que lorsque les étrangers viendront au Sénégal et que les caméras du monde seront braquées sur notre pays, ils découvrent un Sénégal vert, propre et embelli. Mon département a déjà cartographié les rues, avenues et ronds-points à aménager avant les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ)", a déclaré Abdourahmane Diouf.

Il présidait une journée citoyenne de nettoiement et de reboisement organisée par l'Amicale du personnel du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique.

Selon lui, ce programme sera mis en oeuvre à travers une initiative dénommée "RSE Environnement+", destinée à mobiliser les entreprises privées autour des actions de reverdissement et d'amélioration du cadre de vie.

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Le principe, dit-t-il, consiste à permettre aux entreprises de financer l'aménagement d'espaces publics avec l'appui technique du ministère, en contrepartie d'une visibilité qui leur sera accordée.

"L'Etat n'aura pas à dépenser de l"argent, mais les citoyens bénéficieront d'un cadre de vie amélioré et les collectivités verront leurs espaces embellis", a soutenu le ministre.

Il a également insisté sur le rôle central de son ministère dans la gestion du cadre de vie et de l'assainissement, saluant la décision du président de la République de rattacher les questions liées aux déchets au département de l'Environnement.

Le ministre a par ailleurs salué l'initiative de l'Amicale, estimant qu'elle traduit l'engagement du personnel en faveur d'une écocitoyenneté active.

"Chaque arbre planté aujourd'hui est un acte d'espoir pour demain", a défendu Abdourahmane Diouf, invitant les sénégalais à maintenir "les efforts de nettoiement et de reboisement".

Le président de l'APMETE, Kéba Ndiaye, a pour sa part, souligné que cette journée "Set Setal" vise à renforcer la cohésion entre les agents et à montrer l'exemple en matière de protection de l'environnement.

Il a profité de cette tribune pour plaider pour une amélioration des conditions de travail du personnel du ministère.