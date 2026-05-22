Sénégal: Ndiaganiao dotée d'un centre d'incendie et de secours

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a inauguré jeudi à Ndiaganiao (Mbour, ouest), un nouveau centre secondaire d'incendie et de secours, destiné à renforcer la couverture sécuritaire et garantir la rapidité des interventions dans la zone, a constaté l'APS.

"Cette inauguration s'inscrit dans la politique de modernisation et d'extension des infrastructures de sécurité civile, impulsée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye", a dit ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

"La caserne de Ndiaganiao répond à un impératif essentiel : rapprocher les secours des populations", a-t-il ajouté, soulignant que cet équipement permettra "d'améliorer les délais d'intervention et de renforcer la prise en charge des situations d'urgence".

La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives et territoriales, des responsables de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, d'élus locaux, ainsi que de populations riveraines.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Cet événement marque l'aboutissement d'un projet majeur et la concrétisation d'un engagement fondamental : celui d'assurer la sécurité et la protection de nos citoyens", s'est réjouie Tening Sène, maire de la commune de Ndiaganiao.

Pour Mme Sène, ce centre d'incendie est "un véritable soulagement" pour les populations de Ndiaganiao, Fissel, Thiadiaye, Sessène et des localités environnantes, longtemps confrontées à l'éloignement des services de secours.

Mouhamadou Bamba Cissé a évoqué l'existence d'un programme national de construction de 186 casernes de sapeurs-pompiers, dont 86 entre 2026 et 2030, afin d'assurer une couverture intégrale des territoires et des populations, en matière de sécurité civile.

"Le Centre secondaire d'incendie et de secours de Ndiaganiao vient renforcer ce dispositif national de sécurité civile et devrait contribuer à une meilleure protection des populations et des biens dans cette partie du département de Mbour", a précisé l'officiel.