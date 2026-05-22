Afrique: L'OMS réaffirme son soutien à l'éradication de la poliomyélite en Angola et en RDC

Mbanza Kongo ( — Le représentant de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en Angola, Indrajit Hazarika, a réaffirmé jeudi, à Luvo, ville frontalière de la province de Zaire, le soutien de cette agence des Nations Unies à l'éradication de la poliomyélite dans le pays et en République démocratique du Congo (RDC).

S'exprimant lors du lancement de la deuxième phase de la campagne de vaccination antipoliomyélitique synchronisée, le représentant a souligné que la lutte contre cette maladie constitue un engagement de l'OMS visant à protéger l'avenir des enfants.

Il a déclaré que cette action témoigne clairement de la responsabilité partagée, de l'engagement collectif et de la résilience des deux pays voisins qui ont décidé d'éradiquer une maladie qui continue de menacer l'avenir des enfants et des nations.

Selon lui, l'éradication de la poliomyélite ne sera possible que si les gouvernements, les communautés, les familles et les partenaires assument pleinement leur rôle.

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« La vaccination n'est pas seulement une intervention de santé publique. C'est un droit fondamental de l'enfant et une responsabilité collective », a-t-il affirmé.

La province de Zaire prévoit de vacciner 149 083 enfants de moins de cinq ans lors de cette deuxième campagne, qui a débuté ce vendredi.