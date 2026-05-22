Angola: Une vive émotion marque la restitution des dépouilles de victimes de conflits politiques

Luanda — La cérémonie de restitution des dépouilles de neuf victimes de conflits politiques en Angola s'est déroulée ce vendredi à Luanda, dans une atmosphère empreinte d'émotion et de nombreux appels à la réconciliation nationale.

L'événement a eu lieu à proximité du futur hôpital des brûlés, après une messe en plein air qui a rassemblé familles, membres de la Commission pour la mise en œuvre du Plan de réconciliation à la mémoire des victimes de conflits politiques (CIVICOP) et représentants officiels.

Ces neuf corps font partie des 623 exhumés de la fosse commune du cimetière de Mulemba, plus de quarante ans après la disparition des victimes, dans un processus vise à rendre leur dignité aux familles et à leur apporter un apaisement symbolique et émotionnel.

Parmi les familles présentes, Jorge Gonga Zombo, fils d'une des victimes, a décrit ce moment comme particulièrement douloureux pour sa famille.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« C'est un moment d'une grande importance. Grâce à cette restitution, nous aurons enfin un lieu où nous pourrons dire que la dépouille de notre père repose ici », a-t-il déclaré.

Il a également mentionné que la cérémonie se déroule « dans un esprit de gratitude et de pardon », après de nombreuses années d'attente.

N'ayant aucun souvenir personnel de son père, en raison de son jeune âge au moment de son décès, il a expliqué que le lien affectif s'est construit à travers les récits familiaux.

« Je n'ai aucun souvenir. J'étais un nouveau-né. Tout ce que je sais vient des histoires qu'on m'a racontée », a-t-il confié.

Jorge Gonga Zombo a également reconnu que le processus d'identification avait été éprouvant pour la famille.

« Ce furent des jours difficiles. J'ai d'abord résisté, mais nous avons fini par faire confiance à la science et aujourd'hui, nous y sommes », a-t-il ajouté.

Un autre moment fort de la cérémonie a été le témoignage du musicien Gabi Moy, frère de l'artiste David Zé, lui aussi victime de cette période historique.

Selon l'artiste, la restitution de la dépouille représente une étape importante pour la société angolaise.

« C'est un moment de deuil, mais aussi le début d'une nouvelle ère d'harmonie entre les Angolais », a-t-il déclaré.

Gabi Moy a remercié les organismes impliqués dans le processus pour leur engagement et a estimé que le retour des dépouilles permettrait aux familles d'organiser des funérailles dignes et de trouver la paix intérieure.

Après des décennies d'attente, il a expliqué que l'espoir a commencé à renaître lorsque les familles ont été contactées pour la collecte de données et les procédures d'identification génétique.

« L'espoir est la dernière chose à mourir. Ces dernières années ont été difficiles, mais aujourd'hui, nous sentons que nous nous rapprochons de la fin de ce cycle », a-t-il affirmé.

La CIVICOP a également expliqué que certains membres des familles n'ont pas assisté à la cérémonie pour des raisons liées au regroupement familial et au respect des traditions funéraires.

Les funérailles de certaines victimes auront lieu samedi au cimetière de Benfica, tandis que d'autres familles ont choisi de les organiser ultérieurement.

La commission a assuré que le processus d'identification et de restitution des dépouilles se poursuivra dans les prochains jours.

En hommage aux victimes du conflit armé qui ravage le pays, l'Angola observe une journée de deuil national ce vendredi.