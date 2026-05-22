Afrique: L'Angola analyse la transition énergétique mondiale dans une réunion de l'IRENA

Luanda — L'ambassadeur angolais auprès de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), Júlio Maiato, participe à la 31ᵉ réunion du Conseil de cet organisme multilatéral, qui se tient jeudi et vendredi (22) à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis.

Cet événement hybride (présentiel et virtuel) réunit plus de 300 délégués afin d'analyser les progrès de l'agence et de débattre du rôle des énergies renouvelables dans la sécurité énergétique, la résilience et les économies numériques.

Selon une note transmise à l'ANGOP jeudi, les participants aborderont, durant ces deux jours de travail, les priorités collectives pour la prochaine phase de la transition énergétique mondiale, ainsi que l'impact des technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle (IA), la numérisation et l'électrification, sur l'accélération du secteur.

Lors de l'ouverture de la séance, le directeur général de l'IRENA, Francesco La Camera, a souligné que les transformations actuelles du paysage énergétique affectent non seulement le secteur lui-même, mais des économies entières, avec un impact plus marqué sur les populations les plus vulnérables du monde.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, le ministre du Changement climatique et de l'Environnement des Émirats arabes unis et président du Conseil de l'IRENA, Amnabint Abdullah Al Dahak, a plaidé pour la nécessité de redoubler d'efforts en matière d'énergies propres, soulignant que la sécurité énergétique, la stabilité économique et la sécurité alimentaire sont intrinsèquement liées.

Selon le document, l'ordre du jour du Conseil comprend également l'évaluation du programme de travail et du budget de l'IRENA pour l'exercice biennal 2026-2027, ainsi que l'élaboration de la stratégie à moyen terme 2028-2032.

Engagement de l'Angola

Il convient de noter que cette réunion ministérielle fait suite à la 16ᵉ Assemblée générale de l'IRENA, qui s'est tenue en janvier dernier, au cours de laquelle le ministre angolais de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, a réaffirmé l'engagement du pays en faveur de la diversification du mix énergétique national.

À cette occasion, le ministre angolais a souligné le rôle essentiel de l'hydroélectricité dans le système électrique national et a assisté à la signature d'un accord entre le Réseau national de transport d'électricité (RNT) et la société émiratie MASDAR pour la vente d'énergie solaire issue du projet photovoltaïque de Quipungo (150 MW) dans la province de Huíla.

La délégation angolaise à cet événement, qui s'achève ce vendredi, comprend également la Première secrétaire de l'ambassade d'Angola aux Émirats arabes unis, Miriam Lima.