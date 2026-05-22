Congo-Kinshasa: Plaidoyer pour l'implication des infirmiers dans les activités vaccinales au pays

L'ONG internationale Enda Santé plaide pour une plus grande implication des infirmiers dans les activités de vaccination en RDC.

Le point focal de cette structure, Bogol Mbope, a formulé cette requête lors d'un atelier de contextualisation des messages de plaidoyer pour la vaccination, organisé il y a quelques jours à Kinshasa.

« En tant que partenaire, nous souhaitons que les infirmiers soient pleinement associés et sensibilisés à un niveau plus élevé dans toutes les activités liées à la vaccination, afin de contribuer à l'amélioration de la couverture vaccinale en RDC », a-t-il déclaré.

A l'initiative de l'Ordre national des infirmiers du Congo (ONIC), en partenariat avec le Programme élargi de vaccination (PEV), cette session visait à revisiter et adapter les messages de plaidoyer ainsi que l'aide-mémoire destinés aux infirmiers, afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle lors des campagnes de vaccination.

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Le chef de division Appui technique du PEV, Dr Pablito Nasaka, s'est réjoui de cette rencontre qui, selon lui, a valorisé le rôle capital de l'infirmier dans les campagnes de vaccination. Il a expliqué que les messages proposés devaient favoriser l'adhésion de tous à la vaccination, avant d'inviter les infirmiers à être de véritables informateurs, éducateurs et communicateurs lors des activités vaccinales. Il a également rappelé l'importance du rôle de relais communautaire, qui inspire confiance à la population.

« En misant sur un plaidoyer ciblé sur l'infirmier, nous disposons d'un champ plus large pour mobiliser la population à adhérer à la vaccination. Pour cela, il doit disposer des outils nécessaires afin de plaider efficacement et devenir un véritable leader au sein de sa communauté, capable d'entraîner toute la population », a-t-il ajouté.

Pour sa part, la vice-présidente de l'ONIC, Phuati Caroline, a indiqué que cette initiative découle d'une enquête menée sur la vaccination dans la ville-province de Kinshasa, laquelle a révélé la nécessité d'augmenter la couverture vaccinale.

« Grâce à ces échanges, nous avons compris qu'il ne fallait pas commencer immédiatement par le plaidoyer, mais d'abord par une sensibilisation au niveau opérationnel. Le plaidoyer pourra ensuite être mené à chaque étape », a-t-elle précisé.