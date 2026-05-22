Congo-Kinshasa: Ebola - L'Ouganda suspend les transports de personnes avec le pays pour freiner la propagation du virus

L'Ouganda a annoncé la suspension des vols et transports par bus avec passagers en provenance et à destination de la République démocratique du Congo (RDC), en réponse à l'épidémie de virus Ebola qui touche actuellement les deux pays. Cette mesure, rendue publique jeudi 21 mai par les autorités ougandaises, entrera en vigueur ce samedi 23 mai.

L'annonce a été faite par Alan Kasujja, chef du centre de presse gouvernemental, à travers un message publié sur le réseau social X. Cette décision s'inscrit dans une série de mesures visant à limiter la propagation transfrontalière du virus.

Outre la suspension des vols, les autorités ougandaises ont également décidé de suspendre le transport transfrontalier de passagers. Les services de ferries et les bus reliant les deux pays sont concernés par cette mesure, qui s'étendra sur une durée de quatre semaines.

Toutefois, afin de préserver l'approvisionnement, le transport de marchandises et de denrées alimentaires reste autorisé, ce qui devrait atténuer l'impact économique immédiat sur les échanges essentiels entre les deux voisins.

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Une riposte face à une urgence sanitaire internationale

Cette décision intervient alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, dimanche dernier, que l'épidémie d'Ebola en RDC et en Ouganda constitue désormais une urgence de santé publique de portée internationale. Le premier cas notifié en Ouganda est un malade venu de la province congolaise de l'Ituri.

Face à ce contexte, les autorités des deux pays, ainsi que leurs partenaires, multiplient les mesures de prévention, de contrôle et de surveillance afin d'endiguer rapidement la propagation du virus.

Un impact sur les échanges et la mobilité

La suspension des vols et des transports de passagers risque d'affecter fortement la mobilité des populations et les échanges humains entre la RDC et l'Ouganda, notamment dans les zones frontalières où les déplacements sont fréquents.

Cependant, pour les autorités ougandaises, cette décision reste une mesure préventive essentielle afin de protéger la population et de freiner l'évolution de l'épidémie.