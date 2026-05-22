Congo-Kinshasa: Début des travaux de d'extension du Palais de justice de Beni

La MONUSCO, à travers sa section d'appui à la justice, a lancé jeudi 21 mai, les travaux d'extension du Palais de justice de Beni (Nord-Kivu).

Selon les responsables de la mission onusienne, cette action vise à améliorer les conditions de travail des magistrats et les bâtiments en construction serviront de bureaux provisoires à la Cour d'appel et au Parquet général du Nord-Kivu.

Inscrit dans les projets à impact rapide, le chantier prévoit la construction et l'équipement de six bureaux, de deux salles de réception et d'installations sanitaires.

De plus, financé à hauteur de 60 mille dollars américains, ces travaux de construction vont durer trois mois.

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Billy Bulayi Kitenge, magistrat et président intérimaire de la Cour d'appel du Nord-Kivu, renseigne que depuis la prise de Goma en janvier 2025 et la délocalisation de leurs bureaux à Beni, les magistrats ont été contraints de travailler dans des conditions précaires.

Il évoque notamment le manque d'espace de travail pour les juges et les greffiers et leur incapacité de bien traiter les dossiers des justifiables.

Il estime que pour produire une justice de bonne qualité, il faut un bon cadre de travail.

Pour lui, ce projet est donc une réponse aux besoins persistants en infrastructures :

« Lorsque nous sommes venus de Goma, nous nous sommes retrouvés en errance. C'est-à-dire qu'on ne savait où s'asseoir, où poser les pieds. Ce projet va contribuer sensiblement à l'amélioration de la qualité du travail qu'on attend de la Cour d'appel. Comme haute juridiction de la province, il était inconcevable que l'on ne soit nulle part... Donc ce bâtiment annexe va vraiment nous donner un abri sûr, les dossiers seront bien conservés et le travail sera bien fait», a expliqué Billy Bulayi Kitenge.