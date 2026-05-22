Angola: La CIVICOP remet les dépouilles de neuf victimes de conflits politiques

Luanda — La Commission pour la mise en œuvre du Plan de réconciliation à la mémoire des victimes de conflits politiques (CIVICOP) a remis, ce vendredi à Luanda, les neuf premières dépouilles identifiées parmi plus de 600 ossements découverts ce mois-ci dans une fosse commune du cimetière de Mulemba.

La cérémonie s'est déroulée à proximité du futur hôpital pour grands brûlés, dans la municipalité de Kilamba, sous la présidence de Marcy Lopes, ministre de la Justice et coordinatrice de la CIVICOP, en présence des familles des victimes et de représentants du gouvernement, dans une atmosphère empreinte d'émotion et de symbolisme.

Il s'agit des dépouilles d'Adriano Cassule, Alberto Fernando, Elisário Vieira Lopes, Francisco Manuel Quebonda, Geraldo Capamba, Jorge Alberto Menezes, Jorge Gonga Zombo, José António Amaro et Pedro Martins de Sousa, identifiées grâce à l'analyse d'échantillons biologiques prélevés sur des membres de leurs familles et des citoyens disparus lors des conflits politiques qui ont ravagé l'Angola entre 1975 et 2002.

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À cette occasion, la technicienne de laboratoire médico-légal, Sandra Morais, a déclaré que, malgré les difficultés, l'identification des défunts avait été menée à bien.

Elle a précisé que les dépouilles retrouvées font actuellement l'objet d'analyses en laboratoire, notamment des tests génétiques visant à vérifier leur compatibilité avec les échantillons fournis par les familles.

Selon Sandra Morais, l'analyse ADN, dans ce contexte, présente des défis importants en raison de l'état de dégradation avancé des restes.

Au cours de la cérémonie, les dépouilles, déjà placées dans des urnes, ont commencé à être remises à leurs familles respectives, accompagnées des rapports d'identification.

La CIVICOP a également expliqué que certains membres des familles n'ont pas assisté à la cérémonie pour des raisons liées au regroupement familial et au respect des traditions culturelles associées aux rites funéraires.

Les obsèques de certaines victimes auront lieu samedi au cimetière de Benfica, tandis que d'autres familles ont choisi de les organiser ultérieurement.

La commission a assuré que le processus d'identification et de rapatriement des dépouilles se poursuivra dans les prochains jours.

En hommage aux victimes du conflit armé dans le pays, l'Angola observe un deuil national ce vendredi, décrété par le président de la République, João Lourenço.