Angola: Le comandant général de la Police nationale estime stable la situation sécuritaire à Lunda-Norte

Dundo ( — Le commandant général de la Police nationale (PN), le commissaire général Francisco Ribas da Silva, a reconnu jeudi, dans la province de Lunda-Norte,l'existence régulière de crimes de droit commun, tout en estimant qu'ils ne compromettent pas la sécurité publique ni l'intégrité des citoyens.

À ce titre, le patron de la Police a jugé stable la situation criminelle dans la province, sans pour autant négliger la poursuite des interventions policières visant à garantir l'ordre et la tranquillité publics, ainsi que la protection des biens publics et privés.

S'exprimant en marge d'une visite de quelques heures effectuée dans la région, le haut responsable a souligné la nécessité de renforcer l'action policière, en dépit des difficultés liées aux moyens et aux ressources humaines.

De son côté, le porte-parole du Commandement général de la Police nationale, Mateus Rodrigues, a indiqué que les moyens opérationnels de la Police d'intervention rapide (PIR) et de l'Unité de réaction et de patrouille (URP) nécessitent des améliorations afin de garantir leur niveau de réactivité dans la province.

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La visite du commandant général Francisco Ribas visait à constater les actions de renforcement du système de sécurité publique à Lunda-Norte.