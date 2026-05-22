Madagascar: Basketball 3x3 - Marco Rakotovao joue sa première mondiale

La liste des Ankoay qualifiés pour la Coupe du monde FIBA 3x3 en Pologne (1er au 7 juin) est tombée jeudi. Chez les hommes, l'absence de Livio Ratianarivo au profit de Marco Rakotovao constitue la principale surprise.

Mais Jean de Dieu Randrianarivelo, le coach des Ankoay, donne des explications : « C'est une décision prise après mûre réflexion de la direction technique et de tous les responsables auprès de la FMBB. C'est aussi le moment de donner un nouveau souffle après le parcours de chaque joueur ».

À 24 ans, Marco Rakotovao franchit un nouveau cap. Le joueur du COSPN disputera sa première Coupe du monde FIBA 3x3 avec les Ankoay en Pologne. Une sélection qui récompense la progression constante d'un basketteur discret mais devenu incontournable dans le paysage national.

Polyvalent, capable d'évoluer aussi bien en basketball 5x5 qu'en 3x3, Marco s'est progressivement imposé grâce à son adresse extérieure et son intensité défensive. Né le 20 mai 2001 et mesurant 1,86 m, il s'était déjà illustré très jeune lors de l'AfroBasket U16 en 2017, terminant meilleur marqueur malgache avec une moyenne de 17,3 points par match.

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En 2025, il avait participé au World Tour FIBA 3x3 de Shenzhen en Chine avec la Team Nosy Be, aux côtés de Fiary Rakotonirina, Hasina Rasolonandrianina et Kanto Arimanana. Une expérience qui semble avoir pesé dans la balance.

Sa convocation chez les Ankoay s'accompagne d'une surprise majeure : l'absence de Livio Ratianarivo, habitué des sélections. Marco hérite ainsi d'une responsabilité importante dans une équipe masculine qui cherchera à exister face aux meilleures nations mondiales.

Chez les dames, le retour de Muriel Hajanirina attire l'attention. Elle remplace Sydonie Marie Erica et disputera sa deuxième Coupe du monde, aux côtés de Sambatra Tokiniaina, Ravaka Sarobidy et Christiane Minoaharisoa.

Avec cette nouvelle génération mêlant expérience et fraîcheur, Madagascar abordera le rendez-vous polonais avec l'ambition de confirmer ses progrès sur la scène mondiale.