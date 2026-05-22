Madagascar: Semaine du flamenco - Lucía Álvarez insuffle la passion andalouse à Tana

La VIIIe Semaine Flamenco de Madagascar proposera une immersion au coeur de l'univers andalou à travers des spectacles, des showcases et un atelier de danse, du 26 au 30 mai à Antananarivo.

Les rythmes envoûtants du flamenco résonneront bientôt dans la capitale malgache. Entre frappes de pieds puissantes, gestes expressifs et émotions portées sur scène, la VIIIe Semaine Flamenco de Madagascar s'annonce comme l'un des rendez-vous culturels marquants de cette fin de mois. Organisé par le Consulat honoraire d'Espagne à Madagascar, en collaboration avec l'Ambassade d'Espagne à Pretoria, l'événement accueillera cette année la célèbre danseuse andalouse Lucía Álvarez, plus connue sous le nom de « La Piñona ».

Figure incontournable de la scène flamenca contemporaine, l'artiste originaire de Jimena de la Frontera, en Andalousie, est reconnue pour la puissance expressive de sa danse, son élégance scénique et son approche profondément moderne du flamenco. Invitée dans plusieurs festivals internationaux, elle développe un langage chorégraphique personnel où se mêlent tradition, intensité émotionnelle et recherche contemporaine. Ses performances, saluées pour leur sensibilité et leur dimension humaine, promettent une expérience immersive au public malgache.

Échanges inédits

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Au fil des éditions, la Semaine Flamenco de Madagascar est devenue un véritable pont culturel entre Madagascar et l'Espagne. Des échanges artistiques inédits ont déjà marqué l'événement, notamment la rencontre entre Rajery, maître de la valiha, et le guitariste espagnol Raúl Rodríguez, démontrant la capacité des cultures à dialoguer au-delà des frontières.

Cette année, la danse occupera une place centrale. Le premier rendez-vous se tiendra le mercredi 27 mai à 13 h à l'université d'Antananarivo, dans l'amphithéâtre Confucius, avec un showcase ouvert au public. Le moment phare de cette édition aura lieu le vendredi 29 mai à 19 h à l'Institut français de Madagascar, où Lucía Álvarez, « La Piñona», dévoilera toute la richesse d'un flamenco à la fois traditionnel et résolument contemporain. Enfin, un atelier de danse sera organisé le samedi 30 mai à 10 h sous les arcades de l'IFM Analakely, offrant aux passionnés l'occasion de découvrir les bases de cet art exigeant où discipline, grâce et passion se rencontrent.

Grâce au soutien du Grand Hôtel Urban, de l'université d'Antananarivo et de l'Institut français de Madagascar, cette nouvelle édition confirme une fois encore que la culture demeure un puissant moyen de rapprochement entre les peuples et une invitation au voyage sans quitter la scène.