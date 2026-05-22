Madagascar: Evènement - Le lundi de Pentecôte offre plusieurs affiches

La fête promet d'être immense ce lundi de Pentecôte à Antananarivo. Entre concerts géants, ambiance survoltée et rassemblements populaires, les grandes scènes de la capitale accueilleront une série de spectacles qui s'annoncent parmi les événements musicaux majeurs de cette période festive. Coliseum, Stade Barea, Kianja Maintso Bevalala ou encore Lycée Saint-Michel Itaosy vibreront au rythme des artistes les plus en vue du moment.

Parmi les rendez-vous les plus attendus figure le concert « M'sôma Total » prévu au Coliseum. Une dizaine d'artistes monteront sur scène, notamment Lowis, Parish, Basta Lion, Big MJ, Jhonnito, Ceasar et Tanjona, accompagnés d'autres figures de la scène musicale actuelle. Pour l'organisateur Andrianirina Mickaël Angelo, PDG de MICK Production, ce spectacle marque également une nouvelle étape pour plusieurs jeunes artistes. « Beaucoup d'entre eux vont se produire pour la première fois au Coliseum », explique-t-il. Selon lui, le choix des artistes repose avant tout sur leur popularité auprès du grand public. « Nous avons observé les tendances, les artistes que les gens demandent dans les bars, les marchés ou les lieux publics. Jhonnito, Lowis ou encore Tanjona font partie des nouvelles figures très appréciées actuellement », souligne-t-il.

Véritable show

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L'objectif affiché reste ambitieux : remplir l'une des plus grandes infrastructures de spectacle du pays. « Le Coliseum est devenu aujourd'hui l'un des plus grands lieux de concert à Madagascar. Il peut accueillir jusqu'à 40 000 personnes, mais nous visons déjà entre 25 000 et 30 000 spectateurs», affirme l'organisateur. Le concert débutera dès 10 heures et chaque artiste disposera d'environ une heure de prestation afin d'offrir un véritable show au public.

Du côté du Stade Barea, le spectacle « Big Fiesta» réunira également une dizaine d'artistes populaires tels que Wada & Yoongs, Louckim, Basta Lion ou encore Agrad. Là aussi, l'événement mise sur des artistes déjà bien installés dans le paysage musical actuel. « Ce sont des artistes connus du public, notamment dans les quartiers populaires, mais aussi à travers les sons diffusés dans les rues ou presque partout », explique Cédric Razakamanana, directeur général de TRI 7 Event. Il souligne également la notoriété grandissante de certains chanteurs comme Basta Lion, qu'il qualifie d'artiste à dimension internationale. Selon lui, le choix des artistes repose surtout sur leurs répertoires et les morceaux déjà largement connus du public.

Les amateurs de musique tropicale et de variété malgache auront aussi rendez-vous avec Rossy et son spectacle « Bapampa » au Kianja Maintso Bevalala. De son côté, le groupe Ambondrona célébrera ses 25 années de scène au Lycée Saint-Michel Itaosy, un anniversaire particulièrement attendu par ses nombreux fans.

Avec cette programmation riche et variée, le lundi de Pentecôte s'annonce comme une journée de grande effervescence musicale à Antananarivo, où toutes les générations trouveront leur ambiance au rythme des concerts et des spectacles populaires.