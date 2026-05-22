Ile Maurice: Une collégienne de 14 ans victime de prédateurs en ligne

Tout est parti d'une demande sur TikTok. Ce qui ne devait être qu'une simple discussion virtuelle s'est rapidement transformé en une affaire de chantage et d'exploitation inquiétante, mettant une nouvelle fois en lumière les dangers auxquels les mineurs sont exposés sur Internet.

Selon la collégienne, élève en Grade 9, elle a commencé à recevoir des messages WhatsApp provenant d'un numéro inconnu après avoir accepté une invitation sur TikTok le lundi 18 mai, vers 16 heures.

Au fil des échanges, l'inconnu lui aurait demandé d'envoyer une vidéo d'elle-même. Manipulée et piégée, l'adolescente a fini par transmettre une vidéo intime ainsi qu'une photo explicite via WhatsApp.

Le cauchemar s'est aggravé. La jeune fille aurait reçu un message lui donnant rendez-vous à Rose-Hill le mercredi 20 mai et lui demandant d'apporter une somme de Rs 5 000.

Le même jour, la mère de l'adolescente a reçu sur son compte WhatsApp les vidéos et photos intimes de sa fille, accompagnées de plusieurs messages. Mère et fille se sont rendues au commissariat de police et une enquête est en cours.