Ile Maurice: Le pays ouvert à l'idée de rejoindre les Accords Artemis

22 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Nicolas Frichot

L'ancien Deputy Chief Technologist de la NASA, Jim Adams, a rencontré le Premier ministre, Navin Ramgoolam, ce vendredi 22 mai au New Treasury Building, à Port-Louis, pour discuter des Accords Artemis, un cadre international non contraignant régissant les activités humaines dans l'espace.

À l'issue de la rencontre, Jim Adams a souligné que le Premier ministre s'est montré ouvert à l'idée de signer les Accords, ce qui ferait de Maurice le 68e pays signataire. En effet, les Accords Artemis constituent un ensemble d'une douzaine de principes adoptés par 67 nations.

Leur philosophie s'inspire de celle qui gouverne la navigation maritime : de même qu'un navire en détresse a le droit de recevoir assistance, les nations signataires s'engagent à se porter mutuellement secours, à utiliser des équipements et des systèmes de communication compatibles, et à partager des normes communes, notamment en matière d'extraction de ressources sur la Lune.

Il s'agit d'un accord non contraignant et aucun programme spatial national n'est requis pour y adhérer.

Pour Maurice, rejoindre ces Accords permettrait, à long terme, de tisser des réseaux internationaux et de tirer parti des technologies spatiales et satellitaires.

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