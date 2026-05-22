Afrique: Concert - Flûte et piano au programme du Dimanche Classique

22 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Les notes de la flûte et du piano résonneront à nouveau dans la capitale pour offrir un dimanche placé sous le signe de l'élégance et de l'émotion. Après le succès du précédent rendez-vous, le Dimanche Classique revient pour sa 27e édition, ce 24 mai à 16 heures, à la Cité des Cultures d'Antaninarenina, avec un concert qui promet un véritable voyage musical à travers plusieurs époques et univers sonores.

Pour cette nouvelle édition, le trio composé de Mirana, Agnès et Mahery interprétera un répertoire mêlant les oeuvres intemporelles de Wolfgang Amadeus Mozart, Piotr Ilitch Tchaïkovski, Franz Schubert, Gabriel Fauré et Astor Piazzolla. Entre classicisme européen, romantisme et influences contemporaines latino-américaines, le programme se veut riche en contrastes et en émotions.

À travers cette rencontre musicale, les artistes exploreront de nouvelles sonorités et offriront au public une expérience plus immersive et dépaysante. « Cette fois, le concert propose un programme radicalement différent, avec la complicité des trois artistes qui vont explorer de nouveaux répertoires, d'autres couleurs et émotions. Un moment unique, dépaysant et lumineux, à savourer sans modération pour clore votre week-end en beauté », a annoncé Madagascar Mozarteum, initiateur de cet événement périodique.

Au fil des éditions, le Dimanche Classique s'est imposé comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique classique à Antananarivo. Grâce à des programmes variés et accessibles, l'événement continue de rapprocher le public malgache des grandes oeuvres du patrimoine musical international tout en valorisant les talents de la scène locale.

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