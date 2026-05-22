Ile Maurice: Bilans financiers positifs de certains «Blue chips»

Les résultats financiers du premier trimestre 2026 (clos le 31 mars 2026) indiquent une hausse générale des bénéfices nets pour plusieurs sociétés cotées. Dans le secteur hôtelier, New Mauritius Hotels Limited enregistre des bénéfices nets de Rs 900,2 millions, soit une augmentation d'environ 6 7 % par rapport aux Rs 539,1 millions dégagés à la même période l'an dernier. Parallèlement, Sun Limited affiche une progression de 32,4 %, avec des profits nets passant de Rs 295,5 millions à Rs 391,4 millions.

Dans le secteur de l'énergie, Vivo Energy Mauritius Limited rapporte une hausse de 38,6 % de ses bénéfices nets, qui s'établissent à Rs 197,1 millions pour ce premier trimestre. Concernant les télécommunications, Emtel Limited génère des bénéfices nets de Rs 147,1 millions, soit une augmentation de 5,8 % par rapport aux Rs 138,7 millions de l'année précédente.

Enfin, le secteur bancaire et financier affiche également une progression de sa rentabilité. SBM Holdings Ltd voit ses bénéfices nets augmenter de 25,2 %, passant de Rs 1,29 milliard à Rs 1,61 milliard. L'AfreximBank rapporte des bénéfices de USD 268,9 millions, contre USD 215,4 millions un an plus tôt. De son côté, CIM Financial Services Ltd a clôturé le trimestre avec des profits nets de Rs 318,4 millions, comparativement à Rs 312,6 millions au premier trimestre 2025.

Le SEMTRI a enregistré une baisse de 0,57 % durant la semaine et a clôturé la séance de mercredi à 10 883,36 points. Le SEMDEX a clôturé la même semaine à 2 277,33 points. L'indice SEM-10, qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière, a fini la séance de mercredi à 433,14 points. À la clôture du marché, la capitalisation boursière du Marché Officiel s'élevait à Rs 363,2 milliards.

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Des transactions totalisant Rs 163,2 millions ont été effectuées durant la semaine. Les plus gros échanges ont été notés sur : MCB Group Limited (Rs 54,8 millions), AfreximBank DR (Rs 15 millions), ER Group Limited (Rs 13,4 millions), CIM Financial Services Ltd (Rs 7 millions) et SBM Holdings Ltd (Rs 6,4 millions).

Sur les 65 titres cotés, 17 ont terminé la semaine à la hausse, 30 sont demeurés stables et 18 à la baisse. Les plus fortes hausses concernent: Mauritius Oil Refineries Ltd (+5,26 %), The Mauritius Development Investment Trust Ltd (+5,26 %), MCB Group Limited (+5 %), ER Group Limited (+4,74 %) et Omnicane Ltd (+4,40 %). Les plus fortes baisses concernent : United Basalt Products Ltd (-4,09 %), NewGold ETF (-4,05 %), Automatic Systems Ltd (-3,80 %), Almarys Limited (-3,54 %) et AfreximBank DR (-3,13 %).

Une liste des dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en bourse indique des performances variant de 11,64 % à 19,39 %. Ces sociétés opèrent dans divers secteurs d'activités.

Sur le Development & Enterprise Market (DEM), les indices DEMEX et le DEMTRI ont clôturé la séance de mercredi à 224,28 points et 369,11 points respectivement. La capitalisation boursière se chiffrait à Rs 34,3 milliards. Des transactions totalisant Rs 56,6 millions ont été enregistrées durant la semaine. Les dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse sont : The Union Sugar Estates Co. Ltd, Phoenix Investment Company Ltd, Livestock Feed Ltd, Associated Commercial Ltd, Swan Life Ltd, United Bus Service Ltd, ABC Motors Company Ltd, Excelsior United Development Companies Ltd, Compagnie Immobilière Ltée et Les Moulins de la Concorde Ltée. Les rendements de ces dix compagnies se situent entre 11,03 % et 21,56 %.

Sur le plan international, le Dow Jones et le NASDAQ ont chuté de 0,80 % et 0,83 % respectivement en une semaine. Le DAX, le FTSE100 et le CAC-40 ont gagné 1,86 %, 0,64 % et 0,02 % respectivement durant la même période.

Le Chiffre : 756 673

C'est le nombre de véhicules en circulation à Maurice à la fin du mois d'avril, selon la National Land Transport Authority, soit une hausse de plus de 176 000 unités depuis 2019. Le parc automobile a connu une progression continue : 580 629 véhicules en 2019, 600 053 en 2020, 622 988 en 2021, 648 176 en 2022, 676 441 en 2023, 710 605 en 2024 et 746 961 en 2025.