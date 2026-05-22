Ile Maurice: Bagarre à l'arme blanche entre cousins sur un parking

Un homme âgé de 47 ans, chauffeur de profession, aurait été attaqué hier, jeudi 21 mai, aux alentours de 18 h 45 à Camp-Chapelon, Pailles, alors qu'il revenait sur un parking situé près de son domicile.

Plus tôt dans la journée, vers 15 h 45, le plaignant se trouvait dans un véhicule de service stationné sur le site lorsqu'il a été approché par son cousin âgé de 36 ans, qui sollicitait une course en direction de St-Pierre. Le chauffeur a refusé, devant honorer un engagement. Son cousin aurait alors quitté les lieux, mécontent.

En fin de journée, vers 18 h 45, le trentenaire serait revenu sur le même parking. Cette fois, il était armé d'un objet tranchant. Selon la déposition du chauffeur, son agresseur présumé aurait tenté de le poignarder au niveau de l'abdomen tout en proférant des menaces de mort.

La victime aurait réussi à se saisir de l'arme, évitant ainsi un coup potentiellement grave. Une lutte aurait suivi et, dans la confusion, le chauffeur a subi des blessures aux doigts de la main droite. Des dégâts matériels ont également été causés à un véhicule stationné à proximité.

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L'objet utilisé lors de l'agression a été récupéré par la police et produit comme pièce à conviction. Les enquêteurs disposent d'un élément important : la zone est couverte par des caméras de surveillance, dont les images devraient être exploitées pour faire avancer l'enquête ouverte pour tentative de meurtre avec préméditation ou embuscade. La victime a été conduite à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo pour recevoir des soins.