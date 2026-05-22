Ile Maurice: Un piéton décède après avoir été percuté par un minibus

22 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Un grave accident de la route s'est produit jeudi 21 mai au soir, sur la Royal Road à Mont-Piton, faisant une victime. Selon la police de Piton, les forces de l'ordre ont été dépêchées sur les lieux aux alentours de 19 h 55 après un signalement.

Un minibus a percuté un piéton, âgé d'environ 45 ans, dont l'identité demeure inconnue pour le moment.

La victime a été retrouvée gisant sur la chaussée en direction de Piton, présentant une blessure à la tête. Les services du SAMU sont intervenus sur place. Le médecin n'a pu que constater le décès de la victime. Sur son instruction, le corps a été transféré à la morgue de l'hôpital SSRN, à Pamplemousses, à des fins d'autopsie.

Le test d'alcoolémie effectué sur le conducteur, un homme de 59 ans, employé de la CNT et résidant à Cottage, s'est révélé négatif. Toutefois, après une enquête préliminaire, ce dernier a été écroué au centre de détention de Piton. Le véhicule a été remorqué vers le poste de police de Piton pour les besoins de l'enquête en cours.

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