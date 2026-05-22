Afrique: Comment transformer idées et ressources locales en projets concrets avec le forum rise africa

Près de 5000 entrepreneurs en devenir étaient réunis au Palais polyvalent des sports de Yaoundé le 16 Mai 2026. Dans le cadre de la première édition au Cameroun du forum Rise Africa. Sous la houlette d'experts et l'exemple d'entrepreneurs confirmés, l'ordre du jour portait sur comment transformer les idées en projets concrets et rentables, en s'appuyant sur des ressources locales et un changement profond de mentalité.

Il s'agit pour la plateforme Rise Africa de poser les bases d'une jeunesse consciente de son potentiel entreprenariaL. Le thème de la rencontre était for évocateur « Les clés incontournables pour réussir son projet au Cameroun » Et comme facteur de motivation et de fixation des jeunes aspirants, il y a eu la présence des dirigeants d'entreprises et jeunes patrons comme Bertin Tchoffo (Pafic Sarl), Philippe Tagne (DOVV), Lisette Tame (Ca'Oly) ou encore Naomi Mbakam (lauréate Prix Castel 2024 et fondatrice de Leelou Baby Food), n'a pas manqué de motiver les jeunes participants.

Ces derniers, intervenant au courant de la journée, ont porté un message fort autour de l'économie de l'inspiration, défendant que la richesse peut se créer sur le terroir.

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Au menu des activités, il y avait des interactivités ponctuées par des échanges francs, d'expériences, et le partage du know how. Face à un panel riche et diversifié, c'est surtout l'interactivité entre experts et participants qui a marqué les esprits, avec des échanges directs, pragmatiques et orientés solutions. A l'instar du paneliste Philippe Simo, il est en même temps Entrepreneur, investisseur, formateur et conférencier.

Il a appelé les jeunes à dépasser les blocages psychologiques parceque « Investir localement n'est plus une option, mais une nécessité stratégique. C'est la motivation derrière le forum Rise Africa, conçu comme une plateforme de rupture qui vise à déconstruire les barrières psychologiques qui freinent l'initiative locale. [...] car le véritable risque c'est l'inaction »

Il y avait aussi Philippe Tagne, patron de la chaîne de magasins de grande distribution DOVV qui a choisi son angle d'intervention : l'importance de la formation spécialisée et des stages d'insertions en entreprises pour développer les réelles capacités pratiques professionnelles.

Prêchant par l'exemple il pense que « Pour construire une jeunesse proactive, il faut repenser le système éducatif afin de proposer des modules spécialisés adaptés à nos réalités mais surtout accorder une grande place au stage afin de permettre à nos jeunes de toucher réellement du doigt le monde du travail le plus tôt possible [...] 80% du temps académique devrait être consacrer aux stages et parce que nous croyons fermement à l'insertion professionnelle comme levier du développement économique, nous avons chez DOVV un important budget annuel dédié aux stages »

Dans cette dynamique, Orange Cameroun s'est illustré comme un partenaire clé. Bien au-delà de son rôle d'opérateur, l'entreprise a confirmé son positionnement en tant qu'acteur engagé dans l'accompagnement de la jeunesse. Un engagement qui s'est également matérialisé par la prise en charge de jeunes issus de sa communauté à travers le pays, leur offrant l'opportunité de participer pleinement à cette expérience immersive.

Une démarche qui illustre une stratégie plus large portée sur la démocratisation de l'accès aux opportunités et l'émergence d'une nouvelle génération de leaders.

Au finish, William Djamen, étudiant en génie informatique et auto entrepreneur était motivé « Je sors de là plus que motiver à construire mon avenir ici et pas ailleurs. J'ai appris ici que l'argent est le résultat d'une compétence qu'on monétise et que personne ne me doit rien mais moi je dois le développement à mon pays. Je suis décidé à accomplir mon devoir »