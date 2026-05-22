Soudan: Le Premier Ministre regagne le pays après une tournée au Vatican, en Grande-Bretagne et en Turquie

22 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Khartoum, 22 Mai 2026 (SUNA) - Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, est rentré jeudi à Khartoum après une tournée à l'étranger qui a inclus le Vatican, la Grande-Bretagne et la Turquie, au cours de laquelle il a mené plusieurs rencontres et activités importantes.

Il a été accueilli à l'aéroport de Khartoum par le secrétaire général du Conseil des Ministres et un certain nombre de ministres et de responsables.

Le Premier ministre a commencé sa tournée par le Vatican, où il a rencontré le pape et mené des discussions sur les questions de paix et de paix sociale.

Lors de la deuxième station, Dr Kamel Idris s'est rendu en Grande-Bretagne, où il a mené plusieurs activités et événements.

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Il a ensuite conclu sa tournée par une visite en Turquie, au cours de laquelle il a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdoğan.

Il a également tenu une réunion conjointe avec le vice-président turc Cevdet Yilmaz, en présence des délégations des deux pays, au cours de laquelle il a discuté un certain nombre de sujets, à savoir le renforcement des relations bilatérales dans les domaines économiques et le soutien aux efforts de reconstruction du Soudan.

Le Premier ministre était accompagné d'un certain nombre de ministres et de responsables.

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