Soudan: Le Premier Ministre conclut une tournée au Vatican, en Grande-Bretagne et en Turquie

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, a affirmé que la cause du Soudan a suscité de la sympathie lors de la tournée qui a inclus le Vatican, la Grande-Bretagne et la Turquie, précisant que sa délégation a présenté l'initiative de paix pour le Soudan et qu'elle a trouve un accueil favorable des pays visités.

Lors d'une conférence de presse à l'aéroport international de Khartoum à son arrivée aujourd'hui, le Premier ministre a indiqué que la visite comprenait trois stations très importantes et que ses agendas étaient centrés sur la mise en avant de la question du Soudan au coeur de la politique internationale, estimant que ce qui s'était passé lors de ces stations constituait une avancée majeure.

Il a souligné que la tournée avait débuté par le Vatican, où il a rencontré Sa Sainteté le pape Léon XIV, son secrétaire, son ministre des Affaires Etrangères et les membres de son gouvernement.

Il a déclaré que la délégation soudanaise avait été bien accueillie au Vatican et par Sa Sainteté le pape, précisant que la délégation avait constaté une grande compréhension du pape des questions du Soudan et du besoin de paix des Soudanais, exprimant son appréciation au pape pour sa compréhension des questions du Soudan.

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Il a ajouté que la deuxième destination de la tournée était la Grande-Bretagne, dont les relations avec le Soudan avaient été interrompues pendant un certain temps, soulignant que la Grande-Bretagne avait accueilli favorablement la délégation soudanaise.

Il a précisé que la visite ne s'était pas limitée aux rencontres officielles, mais s'était étendue aux universités et aux organisations de la société civile.

Il a souligné que la visite en Grande-Bretagne avait suscité un vif intérêt au sein de la communauté soudanaise de Londres et d'autres villes britanniques, qualifiant cette visite de fructueuse et de réussie. Il a salué les événements organisés dans les universités d'Oxford et de Cambridge, au cours desquels l'initiative de la Paix du Soudan a été exposée.