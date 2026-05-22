Soudan: Le Premier Ministre conclut une tournée au Vatican, en Grande-Bretagne et en Turquie

22 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, a affirmé que la cause du Soudan a suscité de la sympathie lors de la tournée qui a inclus le Vatican, la Grande-Bretagne et la Turquie, précisant que sa délégation a présenté l'initiative de paix pour le Soudan et qu'elle a trouve un accueil favorable des pays visités.

Lors d'une conférence de presse à l'aéroport international de Khartoum à son arrivée aujourd'hui, le Premier ministre a indiqué que la visite comprenait trois stations très importantes et que ses agendas étaient centrés sur la mise en avant de la question du Soudan au coeur de la politique internationale, estimant que ce qui s'était passé lors de ces stations constituait une avancée majeure.

Il a souligné que la tournée avait débuté par le Vatican, où il a rencontré Sa Sainteté le pape Léon XIV, son secrétaire, son ministre des Affaires Etrangères et les membres de son gouvernement.

Il a déclaré que la délégation soudanaise avait été bien accueillie au Vatican et par Sa Sainteté le pape, précisant que la délégation avait constaté une grande compréhension du pape des questions du Soudan et du besoin de paix des Soudanais, exprimant son appréciation au pape pour sa compréhension des questions du Soudan.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a ajouté que la deuxième destination de la tournée était la Grande-Bretagne, dont les relations avec le Soudan avaient été interrompues pendant un certain temps, soulignant que la Grande-Bretagne avait accueilli favorablement la délégation soudanaise.

Il a précisé que la visite ne s'était pas limitée aux rencontres officielles, mais s'était étendue aux universités et aux organisations de la société civile.

Il a souligné que la visite en Grande-Bretagne avait suscité un vif intérêt au sein de la communauté soudanaise de Londres et d'autres villes britanniques, qualifiant cette visite de fructueuse et de réussie. Il a salué les événements organisés dans les universités d'Oxford et de Cambridge, au cours desquels l'initiative de la Paix du Soudan a été exposée.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.