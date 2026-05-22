Soudan: Dr Idris salue les résultats de sa visite en Turquie, dévoile des ententes sur plusieurs sujets

Le Premier ministre, Dr Kamel Idris, a fait l'éloge des résultats de sa visite en Turquie à l'issue de sa tournée qui a inclus le Vatican, la Grande-Bretagne et la Turquie, à la tête d'une délégation ministérielle de haut niveau, soulignant que la visite en Turquie s'inscrivait dans le cadre des réunions de la Haute Commission économique présidée, du côté turc, par le vice-président de la République, Cevdet Yilmaz.

Lors d'une conférence de presse à l'aéroport de Khartoum à l'issue de son arrivée , Dr Kamel Idris a évoqué sa rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan et les responsables turcs, indiquant que des accords ont été conclus sur des projets vitaux et qu'un mécanisme efficace de communication et de renforcement de la coopération commune a été convenu. Il a qualifié les ententes conclues de fructueuses.

Le Premier ministre a révélé que la question des dettes, du programme de rééchelonnement de la dette et des intérêts avait été discutée lors des pourparlers conjoints, précisant que des ententes avaient été conclues à ce sujet.

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Il a ajouté que la visite de la délégation soudanaise avait suscité une réaction turque au plus haut niveau, représentée par le président Recep Tayyip Erdoğan, ainsi qu'un vif intérêt de la part des Turcs pour l'initiative de paix.

Le Premier ministre a déclaré que l'État soudanais avait besoin de patience et de sagesse pour parvenir à une paix juste, soulignant que la justice transitionnelle ne signifiait pas l'impunité. Il a insisté sur la nécessité de ne pas mal interpréter la justice transitionnelle.