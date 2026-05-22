Ethiopie: L'Institut éthiopien des normes dévoile une application dédiée à la vérification de la qualité

Addis-Abeba — L'Institut éthiopien des normes (IES) a dévoilé une application de contrôle de la qualité, nommée IES Verifier, destinée à identifier les marques attestant de la conformité aux normes.

Lors de la cérémonie inaugurale, le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale ainsi que président du conseil d'administration de l'IES, Kassahun Goffe, a affirmé que cette nouvelle application apporterait une contribution importante au commerce extérieur de l'Éthiopie.

Cette application, qui offre la possibilité de garantir en ligne la qualité des produits, s'inscrit dans les efforts visant à moderniser le système commercial éthiopien.

Évoquant les avancées notables réalisées dans le domaine de l'assurance qualité des produits grâce à la modernisation du système commercial au cours des années de réforme, le ministre a indiqué que l'application contribuerait également à préserver ce niveau de performance.

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La directrice générale de l'IES, Meseret Bekele, a précisé que l'application permettra de contrôler la qualité des produits à travers un système numérique en ligne.

Ainsi, cette application donnera au public la possibilité d'acheter des produits conformes et d'éviter les articles contrefaits, a-t-elle ajouté.

Selon elle, un tel dispositif numérique renforcera davantage la compétitivité internationale des produits et services éthiopiens.

Reuben Gisore, directeur technique de l'Organisation africaine de normalisation (ARSO), a déclaré que les pays africains doivent accorder une attention particulière aux normes nationales afin d'assurer le succès de la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Saluant les initiatives entreprises par l'Éthiopie pour préserver ses normes nationales, il a souligné la nécessité pour les autres pays africains de renforcer leurs efforts afin de promouvoir des échanges commerciaux durables sur le continent.