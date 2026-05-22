Ethiopie: L'ambassadeur Hadera Abera, ministre d'État des Affaires étrangères, échange avec le directeur général du Fonds qatari pour le développement

Addis-Abeba — L'ambassadeur Hadera Abera, ministre d'État aux Affaires étrangères, a eu un entretien avec Fahad Hamad Al-Sulaiti, directeur général du Fonds qatari pour le développement (QFFD), portant sur les moyens de consolider la coopération entre l'Éthiopie et le Fonds dans plusieurs secteurs stratégiques du développement.

Les discussions se sont concentrées sur l'élargissement du partenariat dans des domaines jugés prioritaires pour le programme de développement de l'Éthiopie, notamment l'agriculture, la santé, l'énergie, l'éducation et l'aviation.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont mis en avant l'importance de renforcer les partenariats favorisant le développement durable, soutenant la croissance économique et créant davantage d'opportunités de progrès social.

Les échanges ont également souligné les efforts continus de l'Éthiopie visant à mobiliser ses partenaires internationaux au développement pour la mise en oeuvre de ses priorités nationales à travers les investissements, la coopération technique et des initiatives communes de développement.

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Les responsables ont indiqué qu'un partenariat renforcé avec le Fonds qatari pour le développement pourrait contribuer à améliorer la fourniture des services, à soutenir le développement des infrastructures et du capital humain, ainsi qu'à garantir une résilience économique durable.

La réunion s'est achevée par l'expression, des deux côtés, de leur volonté de renforcer davantage leur coopération et de consolider les relations historiques entre l'Éthiopie et le Qatar.