Ethiopie: Processus électoral favorable et climat propice, affirment les partis politiques

Addis-Abeba — Les responsables de plusieurs partis politiques ont affirmé que le déroulement des 7èmes élections générales avait permis de créer un espace politique favorable ainsi qu'un environnement propice.

Ils ont ajouté que ce processus électoral, ainsi que la coordination générale qui l'a accompagné, avaient contribué à ouvrir la voie à des élections pacifiques et démocratiques.

Il convient de rappeler que les activités préélectorales des 7èmes élections générales en Éthiopie se sont déroulées dans de bonnes conditions.

Le processus électoral, ayant permis l'enregistrement de plus de 50 millions d'électeurs ainsi que de nombreux partis politiques, continue de se dérouler de façon pacifique, juste et démocratique.

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Dans des déclarations accordées à l'ENA, les dirigeants des partis politiques ont réaffirmé que ce processus avait favorisé l'émergence d'un paysage politique favorable et de conditions adéquates.

Le secrétaire du Conseil conjoint des partis politiques de l'État régional d'Oromia et membre du comité exécutif de l'organisation « Citoyens éthiopiens pour la justice sociale » (EZEMA), Tariku Denberu, a indiqué que les partis coopèrent, aussi bien au sein du Conseil conjoint qu'à titre individuel, afin d'assurer un processus électoral démocratique et pacifique.

Soulignant que le Conseil conjoint avait entamé ses activités par l'élaboration d'un plan électoral et la création de comités spécialisés, M. Denberu a précisé que des conseils avaient également été établis dans les 21 zones et les 213 woredas de la région, ce qui a contribué à améliorer les résultats.

Il a assuré que les partis politiques membres du Conseil poursuivent activement leurs préparatifs et que les problèmes rencontrés au cours du processus sont rapidement réglés.

Le secrétaire a également expliqué que les 7èmes élections générales ont permis de traiter et d'atténuer les obstacles auparavant considérés comme des menaces, les parties prenantes collaborant étroitement pour garantir des élections pacifiques, crédibles et démocratiques.

« Ces élections générales constitueront une étape importante pour renforcer les pratiques de consolidation des institutions démocratiques et éliminer les cultures politiques rétrogrades », a-t-il insisté.

De son côté, le vice-président du parti Hidasse (Renaissance), Surafel Eshetu, a déclaré que son parti s'était intensivement préparé aux élections de cette année en tirant les enseignements des scrutins de 2021, notamment à travers l'identification de ses points forts et de ses faiblesses.

Il a précisé que son parti déploie tous les efforts nécessaires pour garantir des élections pacifiques et démocratiques, tout en cherchant à mieux promouvoir son programme électoral et ses initiatives politiques.

Surafel a souligné que les 7èmes élections générales avaient instauré des conditions favorables à des campagnes de rue et sur les places publiques plus efficaces, ainsi qu'à une répartition plus équitable du temps d'antenne médiatique.

Omer Abdurahman, membre du comité exécutif et président de la branche régionale d'Oromia du parti Yenetsanet Ena Ekulnet (Parti de la Liberté et de l'Égalité), a affirmé que l'évolution générale du processus électoral de cette année était très encourageante, puisqu'elle a ouvert la voie à une meilleure mobilité politique.

« L'ouverture du paysage politique mérite de vives félicitations, notamment la manière dont la Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE) a accordé gratuitement du temps d'antenne, nous permettant ainsi de présenter librement nos idées au public », a-t-il déclaré.

De même, le président du Parti démocratique populaire Welene, Faysel Abdulaziz, a souligné que cette année a été caractérisée par l'engagement actif de toutes les parties prenantes, à commencer par la Commission électorale nationale, afin de créer un environnement favorable.

« Cette année, nous observons un processus électoral dans lequel des conditions particulièrement positives ont été mises en place pour assurer une compétition démocratique, équitable et transparente », a-t-il conclu.