Ethiopie: Le pays enregistre des avancées majeures dans la protection de l'environnement, affirme le responsable scientifique du Met Office britannique

Addis-Abeba — L'Éthiopie réalise des avancées majeures dans le domaine de la protection de l'environnement, une démarche encourageante pour faire face aux multiples effets du changement climatique, selon Stefan Lines, responsable scientifique du climat au Met Office britannique.

Lors d'un entretien exclusif accordé à ENA, le responsable scientifique a déclaré : « Il est remarquable de voir que l'Éthiopie accomplit des progrès importants en matière de protection environnementale, un sujet étroitement lié aux réalités climatiques actuelles. »

Il a souligné que le changement climatique constitue un défi mondial, puisque tous les pays du monde seront affectés d'une manière ou d'une autre.

« Il est indispensable que l'ensemble des parties prenantes commence à agir afin de mieux s'adapter à l'intensification des phénomènes extrêmes auxquels nous faisons face aujourd'hui et dans l'avenir », a affirmé M. Lines.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À ce propos, le responsable scientifique a salué l'Éthiopie pour les initiatives positives qu'elle met en oeuvre afin de répondre aux nombreux impacts du changement climatique observés quotidiennement à travers le monde.

Grâce à son initiative « Héritage vert », l'Éthiopie a planté plus de 48 milliards d'arbres depuis 2019.

Lancée sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed, cette initiative contribue à la restauration écologique, au renforcement de la sécurité alimentaire et à l'amélioration de la biodiversité.

Selon Lines, l'agriculture climato-intelligente revêt également une importance essentielle, puisque l'agriculture demeure particulièrement vulnérable aux variations climatiques.

Il a ainsi insisté sur la nécessité d'intégrer un volume important de données afin de prendre des décisions éclairées concernant les périodes de culture, les variétés agricoles à privilégier et les techniques de récolte adaptées.

Malgré des conditions climatiques difficiles, des mesures concrètes peuvent être prises dans le secteur agricole pour aider les communautés à mieux s'adapter, a expliqué le responsable scientifique.

« L'agriculture intelligente permet d'envisager des solutions même dans des contextes climatiques complexes, afin de garantir la sécurité et le bien-être des populations », a-t-il déclaré.

Lines a affirmé qu'il demeure indispensable de renforcer les collaborations et les partenariats entre les institutions, les producteurs de données climatiques et les utilisateurs, à l'échelle du continent et au-delà.

« Une coopération étroite est indispensable pour exploiter les meilleures données disponibles et élaborer des prévisions aussi précises que possible », a déclaré le responsable scientifique, ajoutant qu'il reste tout aussi important de transmettre ces informations au public afin de favoriser une prise de décision plus efficace.