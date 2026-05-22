Addis-Abeba — L'initiative visant à réduire la dépendance à l'aide extérieure et à bâtir une génération capable d'assurer son autosuffisance alimentaire représente un enjeu fondamental pour préserver la dignité et la souveraineté nationales, a affirmé Bikila Hurisa, ministre coordonnateur du Centre de renforcement du système démocratique relevant du Bureau du Premier ministre.

Le ministre s'est exprimé en ces termes lors d'une table ronde organisée ce jour à Dire Dawa par l'Agence de presse éthiopienne (ENA), en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, autour du thème « De la dépendance à la productivité ».

Présentant un document de réflexion durant cette rencontre, Hurisa a indiqué que le gouvernement a placé la réduction de la dépendance à l'aide internationale au centre de son agenda national.

Il a réaffirmé que la campagne destinée à assurer la sécurité alimentaire des générations futures reste une priorité politique majeure et qu'elle sera poursuivie avec un engagement renforcé.

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Afin de consolider les résultats prometteurs déjà obtenus et de franchir une nouvelle phase, le ministre a insisté sur la nécessité d'adopter une approche globale et coordonnée pour mettre définitivement fin au cycle de dépendance intergénérationnelle à l'aide étrangère et garantir la souveraineté alimentaire nationale.

Il a souligné qu'avec ses vastes ressources hydriques, sa jeunesse dynamique, éduquée et productive, ainsi que ses terres agricoles fertiles, l'Éthiopie dispose de tous les atouts nécessaires pour soutenir sa croissance et sa relance économiques.

S'appuyant sur des valeurs culturelles et socio-économiques qui rejettent la dépendance, M. Bikila a indiqué que des initiatives innovantes de développement agricole produisent déjà des transformations concrètes et profondes à travers le pays, contribuant ainsi au renforcement de la souveraineté alimentaire.

Relevant que la vision de l'autosuffisance alimentaire débute au niveau des foyers, il a insisté sur l'importance d'aider les citoyens à devenir des producteurs de grande échelle, de promouvoir une gestion et une épargne adaptées, et d'accompagner leur transition vers des secteurs d'investissement plus étendus.

Le ministre a conclu en affirmant que l'objectif final demeure l'identification des potentialités nationales, l'amélioration de la productivité publique et l'institutionnalisation d'une culture d'autonomie afin d'assurer la sécurité alimentaire des ménages.